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Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

  • 21 окт 2026 | 15:00
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Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

Отборът на Левски отпътува за Чехия, където утре гостува на Виктория (Пилзен) в трети двубой от основната фаза на Лига Европа. До този момент "сините" имат едно равенство и една загуба в надпреварата и на "Доосан Арена" ще търсят първи успех.

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По-късно днес Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди срещата. Брифингът стартира в 20:00 часа и ще бъде излъчен на живо в Sportal.bg.

11 Левски отпътува за Чехия за мача с Виктория (Пилзен)

Тази сутрин отборът проведе тренировка на "Герена", в която Акрам Бурас взе пълноценно участие. Добрата новина е, че алжирският халф ще бъде на разположение за сблъсъка в Пилзен. Гашпер Търдин обаче пропусна заниманието и дори не се качи в самолета на Левски.

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Снимки: Владимир Иванов

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