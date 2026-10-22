Интригуващи сблъсъци в 3-тия кръг на Лига Европа

Третият кръг в основната фаза на Лига Европа предлага 18 изключително интересни сблъсъка. Осем отбора влизат в мачовете с пълен актив от 6 точки - Ювентус, Байер (Леверкузен), Бенфика, Бешикташ, Борнемут, Омония (Никозия), Ференцварош и Лион. Борбата за първите 8 места, гарантиращи директно класиране на осминафиналите, се заплита все повече, а някои от тимовете вече са опрени до стената и нямат право на грешка.

За българския представител Левски предстои ключово гостуване в Чехия срещу Виктория (Пилзен). "Сините" са на 25-о място в класирането с 1 точка след поражението с 0:1 от РБ Залцбург и равенството 1:1 срещу НЕК Неймеген. Домакините от Пилзен стартираха разочароващо с две загуби, 0:3 от Роял Юнион СЖ и 1:2 от Ференцварош, и заемат 32-ро място без спечелена точка. Това прави двубоя на "Доосан Арена" от изключително значение и за двата състава.

Лидерът в таблицата Ювентус приема Рен на "Алианц Стейдиъм". "Бианконерите" имат 6 точки и голова разлика 7:1, след като в миналия кръг надделяха над Селта с 2:1. Френският тим обаче също стартира силно и заема 13-то място с 4 точки след равенство с Щурм (Грац) и трудна победа над ОФИ Крит.

Английският Борнемут, който заема 5-о място в подреждането с 6 точки, приема Милан на "Виталити Стейдиъм". Италианският гранд е 16-и с 3 точки, но показа класа в миналия кръг, разгромявайки РБ Залцбург с 4:0 като гост.

В Истанбул Бешикташ приема Кристъл Палас в един от най-любопитните мачове на кръга. Турският клуб е 4-ти с 6 точки, докато Кристъл Палас е 15-и с 3 точки след поражението от Лион с 2:3.

В Германия Хофенхайм приема Лион, като и двата тима разчитат на атакуващ футбол. Омония (Никозия), която се намира на 6-о място с 6 точки и без допуснат гол, посреща португалския гранд Бенфика.

В Глазгоу Селтик се изправя срещу Селта в търсене на първи точки, докато Олимпиакос приема Спарта (Прага). Байер (Леверкузен) гостува на ОФИ Крит, а Динамо (Загреб) е домакин на НЕК Неймеген.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: AI