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Селта обърна и повали Селтик за три минути

  • 23 окт 2026 | 00:15
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Селта обърна и повали Селтик за три минути

Селта си тръгна с победа с 2:1 от визитата на Селтик в среща от третия кръг на Лига Европа. "Детелините" поведоха в началото на второто полувреме с гол на Мика Баур, но Хави Родригес вкара две попадения в рамките на три минути и това донесе трите точки на испанците. Това са първи точки за тима от Виго в настоящата кампания, а за шотландците това бе трета поредна загуба.

През първото полувреме Селта владеше топката в големи периоди, но без да създава много опасности. Феран Жутгла отправи един удар покрай вратата, а малко преди почивката накара Сам Джонстън да се намесва. Селтик не направи нищо в предни позиции рпез първата част, но поведе в самото начало на втората, когато Баур откри резултата.

Домакините можеха да удвоят аванса си, но удар с глава на Лиъм Скейлс срещна гредата. Селта направи пълен обрат между 68-ата и 71-ата минута. Хави Родригес засече с глава центриране от фал, а след това преодоля Джонстън с мощен удар.

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Снимки: Imago

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