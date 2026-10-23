Селта обърна и повали Селтик за три минути

Селта си тръгна с победа с 2:1 от визитата на Селтик в среща от третия кръг на Лига Европа. "Детелините" поведоха в началото на второто полувреме с гол на Мика Баур, но Хави Родригес вкара две попадения в рамките на три минути и това донесе трите точки на испанците. Това са първи точки за тима от Виго в настоящата кампания, а за шотландците това бе трета поредна загуба.
През първото полувреме Селта владеше топката в големи периоди, но без да създава много опасности. Феран Жутгла отправи един удар покрай вратата, а малко преди почивката накара Сам Джонстън да се намесва. Селтик не направи нищо в предни позиции рпез първата част, но поведе в самото начало на втората, когато Баур откри резултата.
Домакините можеха да удвоят аванса си, но удар с глава на Лиъм Скейлс срещна гредата. Селта направи пълен обрат между 68-ата и 71-ата минута. Хави Родригес засече с глава центриране от фал, а след това преодоля Джонстън с мощен удар.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago