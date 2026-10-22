Нидерландците, които разочароваха Левски, смълчаха и „Максимир“ в зрелище с шест гола

НЕК Наймеген постигна впечатляваща победа с 4:2 при визитата си на Динамо Загреб в среща от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двата отбора направиха истинско голово шоу на „Максимир“, а големият герой за гостите бе Тярон Шери (54', 80'), който се разписа два пъти след почивката. Преди това Клемент Бишоф (25') откри за нидерландците, Дион Дрена Бельо (33', 37') обърна за домакините, а Брайън Линсен (45') възстанови равенството.

Така НЕК записа първия си успех в надпреварата и събра четири точки, след като преди това загуби от Ювентус и направи равен с Левски до този момент. Динамо от своя страна също остана с четири пункта, допускайки първо поражение след нулевия равен с Апоел Беер Шева и победата с 1:0 срещу Андерлехт.

𝑩𝒊𝒈 win, 𝒕𝒐𝒈𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓. 🫂 #DZGNEC https://t.co/RtaEV6K9Kj — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 22, 2026

Иначе гостите нанесоха първия удар в 25-ата минута чрез Бишоф, но радостта им не продължи дълго. Бельо изравни с глава след центриране на Матео Перес Винльоф, а малко по-късно Лука Иванушец също прати топката в мрежата. Попадението му обаче не бе зачетено заради засада на Бельо.

Хърватите все пак стигнаха до обрат в 37-ата минута, когато Бельо направи добавка след спасен свой удар. НЕК обаче отказа да се примири и непосредствено преди почивката Линсен засече с глава центриране на Бишоф за 2:2.

През втората част на сцената излезе Шери. В 54-тата минута капитанът на гостите получи подаване от Линсен и успя да отклони топката покрай Доминик Котарски. Домакините потърсиха ново изравняване, но Гонсало Кретас ги отказа с двойно спасяване срещу Йосип Мишич и Мислав Оршич.

Пропуските се оказаха прескъпи, защото в 80-ата минута Шери отново наказа Динамо с красиво изпълнение към далечния ъгъл и оформи крайното 4:2.

𝐓𝐄𝐀𝐌 ❤️💚🖤 #DZGNEC https://t.co/HXHuXXWGQC — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 22, 2026

В следващия кръг Динамо (Загреб) ще се изправи срещу още един от бъдещите съперници на Левски в лицето на Съндърланд, като този път балканците ще гостуват на "черните котки". Този двубой е на 5 ноември от 22:00 часа българско време, докато тогава, но в ранния поток от 19:45 часа НЕК Неймеген ще приеме Омония (Никозия).

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