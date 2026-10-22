Реал Сосиедад показа от кой отбор Левски може да вземе нови три точки

Отборът на Реал Сосиедад записа първия си успех в основната фаза на този сезон в Лига Европа след смазващото 6:0 над Лилестрьом в Норвегия. Това е и най-изразителната победа в европейските клубни турнири тази седмица. Лилестрьом пък е един от следващите съперници на Левски в турнира, като мачът помежду им ще е София на 10 декември.

Представителят на Ла Лига се оказа на прекалено високо ниво за скромните северняци. Испанците забиха три попадения за около осем минути преди паузата и всичко беше ясно още тогава. Изненадващо левият бек Серхио Гомес (25’,27’) беше точен на два пъти, а веднага след него се разписа и Лука Сучич (33’).

После отборът на Лилестрьом пропусна дузпа в 50-ата минута чрез Томас Лене Олсен, което окончателно реши изхода на сблъсъка.

Лука Сучич (72’) реализира още веднъж, а преди него с попадението се отличи и Ори Оскарсон (64’). Към края гол отбеляза и Арсен Захарян (80’).

В следващия кръг след две седмици баските ще са домакини на Лион, а Лилестрьом ще посрещне Виктори (Пилзен).

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