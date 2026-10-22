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  2. АЗ Алкмаар

АЗ Алкмаар се разходи победоносно до Ереван

  • 22 окт 2026 | 21:55
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АЗ Алкмаар се разходи победоносно до Ереван

Тимът на АЗ Алкмаар прегази Арарат-Армения с 4:0 като гост в двубой от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Така нидерландците вече имат шест точки, докато шампионът на Армения регистрира трета загуба.

Гостите нанесоха тежък удар с два бързи гола още преди първия половин час игра, реализирани съответно от Валдемар Бисков (21’) и Уесли Патати (27’).

Интригата, ако изобщо имаше такава, се запази до около четвърт час преди края. Тогава АЗ заби трето попадение, отново чрез Патати (76’). Три минути след него националът на Нидерландия Мекс Мердинк довърши съперника.

В следващия кръг на 5 ноември АЗ Алкмаар приема Ювентус, а Арарат-Армения ще гостува на Торенсе.

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