Щурм (Грац) закотви Марсилия на дъното

Марсилия допусна нова загуба, този път при визитата си на Щурм (Грац) в основната фаза на Лига Европа. Френският гранд отстъпи с 0:1 и се озова на дъното в таблицата с три поражения и без спечелена точка.

Австрийците изцяло дадоха притежанието на топката на своя съперник, но с бързи контри създадоха повече и по-чисти положения. Единственото попадение в срещата отбеляза Умар Диаките в 13-тата минута.

Попадението падна след груба грешка на ОМ в средата на терена. Лука Вайнхандъл отне топката и веднага я подаде на Диаките, а нападателят от Кот д'Ивоар успя майсторски да преодолее Джефри Де Ланж.

Стражът на Марсилия имаше доста работа до почивката. В 31-вата минута той показа отличен рефлекс и парири коварен изстрел на Якоб Хьодъл, а в 39-ата и късметът беше на негова страна, след като удар с глава на Симон Зайдъл прати топката в напречната греда.

През първото полувреме гостите рядко затрудняваха защитата на Щурм, но в 41-вата минута пропуснаха чудесен шанс да изравнят. Кейлиан Абдала се озова на удобна позиция, но нацели дясната греда. С началото на втората част Бруно Женесио предприе двойна смяна, като в игра се появиха Игор Пайшао и Химад Абдели. Французите наложиха още по-голямо териториално надмощие, но това не водеше до нищо опасно пред Амар Хелац.

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