Роял Юнион СЖ не даде шанс на Апоел (Беер Шева)

Роял Юнион СЖ отнесе Апоел (Беер Шева) с 4:0 в двубой от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Макат белгийците да бяха домакини, срещата се състоя на неутрален терен в Дюселдорф пред празни трибуни от мерки за сигурност.

Белгийците вече имат седем пункта, докато Апоел остава само с една. Българският национал Йоан Стоянов не игра за шампиона на Израел, защото не е картотекиран за турнира.

Раул Флорукс даде аванс на символичните домакини от дузпа в добавеното време на първата част. В 60-ата Гилермо Смит удвои, а после в 81-вата добави още едно попадение. Между головете му се разписа и Дилан Акино (77’).

В следващия кръг на 5 ноември Роял Юнион СЖ ще пътува до Виго за дуел със Селта, а Апоел ще се изправи срещу ОФИ Крит в Букурещ.

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