Омония имаше сили само за едно полувреме срещу Бенфика, португалците оглавиха класирането

Отборът на Бенфика спечели гостуването си на тима на Омония (Никозия) с 4:1 в среща от третия кръг в основната фаза на Лига Европа.

За домакините от Омония вкара Андроникос Какулис (42’), а попаденията за “лисабонските орли” дойдоха след автогол на Лоик Него (14’) и точни изпълнения на Евангелос Павлидис (49’), Фредрик Аурснес (76’), Джанлука Престиани (85’).

Португалците продължават да имат пълен комплект от точки, изкачвайки се на първото място във временното класиране, като единствено головата разлика ги постави пред други четири тима, които също са безгрешни. Омония от своя страна инкасира първо поражение и остана извън топ 8 и местата, даващи право на директно класиране във фазата на осминафиналите.

4 goals and 3 points! ✅ #OFCSLB | #UEL https://t.co/sdH3jKSNEo — SL Benfica (@slbenfica_en) October 22, 2026

До почивката съперниците си размениха по едно попадение, като домакините направиха нелепа грешка и четвърт час след началото играещият като десен бек Лоик Него прати топката в собствената си мрежа.

Само пет минути по-късно пък бившият футболист на Локомотив (Пловдив) и Спартак (Варна) Евандро пропусна да изравни с шут от дистанция.

В 35-ата минута Шелдеруп от гостите можеше да покачи, а неговият пропуск имаше огромна тежест, тъй като три минути преди да изтече редовното време на първата част домакините изравниха. Андроникос Какулис бе намерен с прехвърлящ пас и наказа с глава стража Трубин. Първоначално останаха съмнения, че голът не е бил редовен, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че играта трябва да бъде подновена от центъра.

⏸️ Half-time in Nicosia. #OFCSLB | #UEL https://t.co/L6CgtgeDQ1 — SL Benfica (@slbenfica_en) October 22, 2026

Още при първото по-сериозно положение след почивката гостите успяха да върнат аванса си, като този път се разписа един от традиционните голмайстори на иберийците Евангелос Павлидис.

Another match, another goal. And counting... 😉 https://t.co/Zk4LpQ3kan — SL Benfica (@slbenfica_en) October 22, 2026

Кипърският гранд след това натисна и стигна до два корнера, но въпреки това играчите от Западна Европа продължиха да създават по-креативните ситуации. Едно от най-интересните положения дойде около средата на полувремето, когато Павлидис засече центриране от ъглов удар, а на пътя на топката застана играч на “детелините”.

В 72-рата минута Престиани също бе близо до гола, но тогава стражът Фабиано се намеси акуратно.

Само четири минути по-късно обаче “орлите” ликуваха и Аурснес оплете топката в мрежата на домакините за трети път, решавайки спора.

Това обаче не бе всичко и пет минути преди края на редовното време Престиани успя да се разпише за крайното 1:4.

Dodi 🤜🤛 Gianluca https://t.co/RPvPcW6qrJ — SL Benfica (@slbenfica_en) October 22, 2026

Следващият кръг от Лига Европа е на 5 ноември и тогава Бенфика ще приеме Лех (Познан). В същия ден Омония ще гостува на НЕК (Неймеген), който вече игра с българския шампион Левски в рамките на втория кръг от основната фаза на турнира.



СНИМКА: SL Benfica// Twiiter

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