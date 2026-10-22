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Първа точка за ЦСКА в Лига на конференциите след страхотен мач на Годой - на живо след 2:2 срещу Нордселанд в Дания
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Ференцварош няма грешка в Лига Европа

  • 22 окт 2026 | 21:46
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Ференцварош няма грешка в Лига Европа

Ференцварош продължава с блестящото си представяне в основната фаза на Лига Европа. Тимът на Балаж Борбели разгроми с 4:1 Торенсе на "Групама Арена" в унгарската столица и има пълен актив от 9 точки след третия кръг.

През първото полувреме срещата беше равностойна, но след това домакините вдигнаха оборотите и напълно заслужиха успеха. Попаденията за Ференцварош отбелязаха Юсуф Бамиделе, Мариано Гомес и резервата Кристиан Лищеш, а Мохамед Али Диадие от гостите си заби автогол.

В дебюта си Торенсе, който заема 15-о място в Лига Португал 2, поведе на Съндърланд, но допусна обрат и загуби с 1:2. Срещу Ференцварош отборът подходи доста смело и до почивката по нищо не отстъпваше на унгарския гранд. Още в 5-ата минута Муса Драме имаше шанс да открие резултата, но Даниел Радноти спаси удара му. Домакините също имаха отличен шанс за гол в първия четвърт час, но Юсуф Бамиделе прати топката в аут.

В 20-ата минута Бамиделе се реваншира за пропуска си и даде преднина на Ференцварош. Отговорът на Торенсе обаче дойде само три минути по-късно. Мануел Посо посрещна една отбита топка и направи безпомощен Радноти. В края на полувремето Калъм О'Дауда беше близо до втори гол за Фради, но с глава стреля в аут.

През второто полувреме разликата в класите си пролича. В 58-ата минута централният защитник Мариано Гомес скочи най-високо в наказателното поле и даде преднина на Фради. В 80-ата Мохамед Али Диадие прати топката в собствената си врата, а в края появилият се от пейката Лищеш довърши португалците.

В следващия кръг Ференцварош ще гостува на Милан, а Торенсе ще посрещне Арарат-Армения.

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