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Голяма победа за Левски! Рейналдо герой с пас и гол - коментирайте с Ники Димитров в студиото
  1. Лига Европа
  2. Байер (Леверкузен)

Леверкузен продължава да мачка и в Лига Европа

  • 22 окт 2026 | 22:27
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Леверкузен продължава да мачка и в Лига Европа

С лекота Байер (Леверкузен) надви и ОФИ Крит и е лидер в основната фаза на Лига Европа след третия кръг. Този път германският тим спечели с 2:0 като гост, като по този начин е с пълен актив и все още не е допуснал гол. Общо пък Байер има шест поредни победи във всички турнири.

Изненадващ герой за “аспирините” стана Йонас Хофман, който вкара и двата гола - в 35-ата и 38-ата минути. По принцип планът на Леверкузен беше бившият национал на Германия изобщо да играе в турнира, но преди дни той беше спешно картотекиран на мястото на свой контузен съотборник.

Като цяло клубът от Бундеслигата тотално надигра ОФИ, като отправи цели 26 удара, от които 15 бяха точни.

Отборът от Крит, който е носител на Купата на Гърция, има три точки в турнира. В следващия кръг на 5 ноември ОФИ ще спори с Апоел (Беер Шева) на неутрален терен в Букурещ. В същата вечер Байер ще посрещне Марсилия.

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