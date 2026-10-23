Лион се сгромоляса срещу Хофенхайм

Отборът на Хофенхайм записа убедителна домакинска победа срещу тима на Лион с 3:0 в среща от третия кръг в основната фаза на Лига Европа. Головете за успеха вкараха Андрей Крамарич (45'+4’), Адам Дагим (49’) и Адам Хложек (83’). Това бе първа победа за германците от началото на основната фаза, докато олимпийците регистрираха дебютно поражение. И двата тима се озоваха в зоната на плейофите.

IST. DAS. SCHÖN. https://t.co/sxlvTCSFq0 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 22, 2026

Първото полувреме отиваше към нулево равенство, но французите се пропукаха и домакините се оттеглиха на почивката с гол аванс. Дълбоко в добавеното време се разписа хърватският национал Андрей Крамарич, като това бе само един от проблемите за “хлапетата”. Около половин час след първия съдийски сигнал 19-годишният защитник Стийв Канго се контузи и старши треньорът Пауло Фонсека трябваше да прави принудителна смяна, пускайки в игра друг младок - Ноам Камара.

През втората част пък Крамарич се превърна в абсолютен кошмар за олимпийския тим, добавяйки асистенция на сметката си. Тогава балканецът направи решителния пас към датчанина Адам Дагим, който покачи на 2:0.

Класиката пък оформи Адам Хложек седем минути преди края на редовното време и черните облаци много сериозно надвиснаха над “хлапетата”.

В следващия кръг Лион ще гостува на носителя на испанската Купа на краля Реал Сосиедад, докато Хофенхайм също ще има визита в лицето на актуалния носител на Лигата на конференциите Кристъл Палас.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google