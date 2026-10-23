Авгогол провали Спарта (Прага) срещу Олимпиакос

Олимпиакос стигна до трудна победа с 1:0 срещу Спарта (Прага) на „Георгиос Караискакис“ в среща от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Развръзката дойде в 78-ата минута, когато Армандо Гонсалес засече центриране на Маркус Холмгрен Педерсен, а топката се отклони в Сиверт Мансверк и влезе във вратата на гостите.

Така гръцкият гранд продължава с пълен комплект от девет точки след три поредни победи. Преди това южните ни съседи надделяха над Ягелония и Марсилия, докато Спарта допусна първо поражение и остана с четири пункта след успеха срещу Арарат-Армения и равния с Лилестрьом.

𝐀𝐍𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄𝐀𝐍 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓. 𝐀𝐍𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐖𝐈𝐍. 🔴⚪ 𝟑/𝟑 🔥 https://t.co/TaUfG6rDHd — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 22, 2026

Иначе домакините имаха инициативата до почивката, но така и не намериха път към гола. Желсон Мартинш пропусна добра възможност след подаване на Чикиньо, а Манолис Салиакас и Ремо Фройлер също не успяха да накажат чешката отбрана.

След подновяването на играта Спарта също показа зъби. В 60-ата минута Матяш Войта получи шанс да стреля от изгодна позиция, но топката се отклони и премина покрай вратата. На другия край на терена Гонсалес не успя да засече опасно успоредно подаване на Мартинш.

Натискът на Олимпиакос все пак даде резултат дванадесет минути преди края. Педерсен центрира в сърцето на наказателното поле, където Гонсалес се извиси и след отклонение в Мансверк топката се озова в мрежата за 1:0.

Гостите имаха възможност да отговорят в 82-рата минута, когато Павел Кадержабек стреля от района на дузпата, но не намери очертанията на вратата.

Jagiellonia ✔️ Marseille ✔️ Sparta Praha ✔️ 3 W 🔥 https://t.co/ApOyvtV3Jn — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 22, 2026

В следващия мач от Лига Европа гърците ще гостуват във Франция на Рен, докато чехите са домакини на английския Борнемут, който тази вечер шокира Минал. И двата мача предстоят на 5 ноември.

𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚́𝐥𝐞𝐳 ❤️🤍 https://t.co/I3fQkvS9AY — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 22, 2026

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