Целе не се даде на РБ Залцбург

Целе и РБ Залцбург направиха 2:2 в двубой от третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Гостите имаха аванс от два гола, но словенците не се преддоха и с попадения на Блаж Крамер и Армандас Кучис се добраха до точката, която е първа за тях от началото на надпреварата.

В класирането Целе е на 29-а позиция, а РБ Залцбург е на 21-во място. В следващия кръг австрийците ще имат тежко гостуване на Андерлехт, докато Целе ще премери сили с Щурм (Грац).

РБ Залцбург излезе напред още в 9-ата минута. Точен беше японецът Сота Китано след асистенция на Дамир Реджич. Малко след това домакините претендираха, че Абубакар Бари е играл с ръка в наказателното поле и поискаха дузпа, но реферът Джон Бруукс беше на друго мнение.

В средата на полувремето австрийците създадоха още едно стопроцентово положение, но Харис Табакович, който донесе трите точки срещу Левски в София, шутира високо в аут. Целе постепенно се окопити и Ветон Туша уцели греда, а малко преди почивката Бенямин Вербич падна в наказателното поле, но словенците отново не получиха дузпа.

Задачата на Целе стана още по-трудна веднага след почивката, когато Йеспер Линдстрьом отблизо вкара втори гол за РБ Залцбург. Домакините обаче веднага върнаха интригата. Блаж Крамер беше намерен от Свит Сешлар, излезе на удобна позиция и върна надеждите на словенския тим.

В 61-вата минута гол за РБ Лайпциг беше отменен поради засада. На няколко пъти тимът от Австрия не извлече максимума от ситуации, в които контраатакуваше при числено предимство. Вместо това, в самия край на редовното време резервата Армандас Кучис вкара за Целе и донесе първа точка на тима си в турнира.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google