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Андерлехт се разправи с бъдещ съперник на Левски и стигна до първа победа

  • 23 окт 2026 | 00:51
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Андерлехт се разправи с бъдещ съперник на Левски и стигна до първа победа

Отборът на Андерлехт победи с 3:0 тима на Ягелония при визитата си в срещата от третия кръг в основната фаза на Лига Европа. Това бе първи успех за белгийците във втория етап на надпреварата и те успяха да се изкачат в топ 24, където са местата, даващи право на участие в плейофния кръг от директните елиминации. Ягелония от своя страна се срина до 27-ата позиция.

Белгийците демонстрираха повече постоянство и вкараха през двете полувремена. До почивката се разписа Михайло Цветкович в 22-рата минута, а след паузата в 72-рата минута Мартен Винклер подсигури трите точки в полза на гостите. В 80-ата минута пък бе оформена и класиката, като за нея се погрижи Джейдън Ониа Секе.

Следващият мач на Ягелония ще бъде срещу вдъхновения Левски на 5 ноември, а на същата дата Андерлехт ще приеме РБ Залцбург.

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