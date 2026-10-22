Съставите на Ювентус и Рен, Спалети пуска Коло Муани и Волтемаде за първи път заедно

Ювентус приема Рен в среща от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. "Бианконерите" са с две победи, след като разбиха НЕК Неймеген на старта и измъкнаха трите точки при гостуването си на Селта миналата седмица. Тимът на Лучано Спалети обаче допусна тежко попаражение от Лацио в Серия А през уикенда. Рен има четири точки след равенство 0:0 като гост на Щурм и успех с 2:1 срещу ОФИ Крит.

Спалети е решил да започне с Рандал Коло Муани и Ник Волтемаде в атата, като двата за първи път излизат като титуляри заедно. Миналата седмица и двамата се разписаха срещу Селта, но французинът влезе като резерва. Очаква се Уестън Маккени да действа зад тях. Франсиско Консейсао пропусна мача поради контузия в рамото. Той се присъедини към Кенан Йълдъз, Мануел Локатели, Джеф Екатор и Камил Грабара, които също са с травми.

La formazione titolare scelta da mister Luciano Spalletti 📜 #JuveSRFC #UEL https://t.co/zbY1xYWVtG — JuventusFC (@juventusfc) October 22, 2026

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Снимки: Imago