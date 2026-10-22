Борнемут 1:0 Милан, червен картон за Майк Менян

Борнемут и Милан играят при 1:0 в един от най-интересните мачове от програмата на третия кръг в основната фаза на Лига Европа. Гола реализира Джъстин Клуйверт от дузпа в 8-ата минута. Двубоят на "Виталити Стейдиъм" противопоставя два тима с различни традиции, но еднакво желание да стигнат колкото се може по-напред във втория по сила клубен турнир на Стария континент.

Дебютантът Борнемут направи летящ старт в Лига Европа. "Черешките" победиха с 2:1 като гост Реал Сосиедад, а след това разгромиха с 3:0 Щурм (Грац). Милан пък стартира с домакинско поражение от Бенфика (0:2), но във втория кръг срази РБ Залцбург с 4:0.

🍒 TEAM NEWS ⚪️ Your #afcb squad to take on AC Milan at Vitality Stadium 💥 https://t.co/yVX6qpF4qL — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 22, 2026

Борнемут постигна първата си победа за сезона в Премиър лийг едва през изминалия уикенд. Днес на вратата започва преотстъпеният от Ювентус Микеле Ди Грегорио, а двойка централни защитници ще са Антонио Силва и Бафоде Диаките. Атаката пък ще водят Джъстин Клуйверт и Еванилсон.

Заради контузия извън групата остана звездата на отбора Алекс Скот, а сред резервите са Дейвид Брукс, Алекс Тот и бразилският национал Раян.

Your Rossoneri team for tonight's game 👊 https://t.co/ic57kcCQFE — AC Milan (@acmilan) October 22, 2026

Заради контузията на Гонсало Рамош в предни позиции за Милан стартира Алфаджо Сисе, който днес навършва 20 години. Най-близо до него ще действа Омари Хътчинсън, а по двата фланга ще играят Диего Морейра и Рубен Лофтъс-Чийк.

Под рамката за "росонерите" е Майк Менян, в отбрана Рубен Аморим залага на Фикайо Томори, Кони Де Винтер, Страхиня Павлович и Первис Еступинян. Юнус Муса и Ардон Яшари пък ще си партнират в халфовата линия. На пейката е българският талант Валери Владимиров.

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Снимки: Gettyimages