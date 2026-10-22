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Първа точка за ЦСКА в Лига на конференциите след страхотен мач на Годой - на живо след 2:2 срещу Нордселанд в Дания
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  2. Съндърланд

Съндърланд се размина с трета победа

  • 22 окт 2026 | 22:25
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Съндърланд се размина с трета победа

Съндърланд не успя да запише трета поредна победа в Лига Европа, след като завърши 1:1 при гостуването си на Лех Познан. "Черните котки" поведоха във втората минута с попадение на Тимур Тутиеров, а домакините изравни в 70-ата минута чрез Лео Бенгтсон.

Срещата започна отлично за английския тим, който поведе много рано. Нилсон Ангуло се възползва от лошо подаване на вратаря Матеуш Лис и центрира за Тутиеров, който с глава отбеляза първия си гол за клуба. Лех имаше две възможности да изравни бързо по време на хаотичното начало на двубоя. В единия случай Робин Рьофс се намери великолепно, а в другия Даниел Хааканс стреля неточно. Съндърланд доминираше през първото полувреме, отправи осем точни удара и изстрел на Малик Фофана срещна гредата.

"Черните котки" бяха наказани за пропуските си след почивката. Влезлият като резерва Бенгстон бе близо до изравняване, но негов изстрел от воле не намери целта. Шведът се реваншира в 70-ата минута, когато се разписа. След като се справи със силен период на домакините Съндърланд можеше да стигне до успеха в края, но удар на Крис Риг мина покрай гредата.

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Снимки: Imago

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