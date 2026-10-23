Кристъл Палас си тръгна с точка от Истанбул

Кристъл Палас спечели точка при гостуването си на Бешикташ в мач от третия кръг на Лига Европа, като срещата завърши 2:2. За турците това бе първа грешка в турнира.

Наставникът на гостите Пиер Саж бе под напрежение, след като преди няколко дни Палас загуби с 0:5 от Брайтън. Днес неговият тим се представи далеч по-добре и стигна до ценна точка на негостоприемен терен. "Орлите" стартираха силно срещу отбор, в който имаше девет промени от загубата от Трабзонспор през уикенда. Гостите стигнаха до попадение на Жан-Филип Матета в шестата минута след прекрасна комбинация, но голът бе отменен след намеса на ВАР поради засада.

Maç bitti. Beşiktaş 2-2 Crystal Palace https://t.co/ipPsTFqYSP — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 22, 2026

В самия край на първото полувреме Бешикташ поведе. Салих Озкан изведе Уилфред Ндиди зад защитата и бившият халф на Лийдс откри резултата. Лондончани започнаха добре и втората част и в 51-ата минута изравниха. Йереми Пино засече центриране на Анан Халаили. Първоначално попадението не бе признато поради вдигната засада, но след разглеждане с ВАР голт бе зачетен.

Четири минути по-късно Матета отбеляза първия си гол за сезона. Той се възползва от грешка в защитата на съперника и се разписа от труден ъгъл. Жуниор Олайтан направи резултата 2:2 в 73-ата минута. Надеждите на домакините за финален натиск и търсене на победата приклчючиха малко след това, тъй като Умит Акдаг получи червен картон за грубо нарушение срещу Йорген Странд Ларсен.

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Снимки: Imago