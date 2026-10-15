Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА показа смелост и класа, но бе ощетен и загуби от Монако с 1:2
  1. Шампионска лига
  2. Реал Мадрид

Феде Валверде: Обърнахме мача с характер

  • 15 окт 2026 | 20:59
  • 610
  • 0
Феде Валверде: Обърнахме мача с характер

Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде заяви, че тимът е демонстрирал характер, за да победи италианския Рома с 4:3 като гост в мач от основната фаза на Шампионската лига.

„Мисля, че първото полувреме беше доста равностойно. Нито един от двата отбора не създаде много положения, а ние изпитвахме затруднения да приложим на терена това, върху което бяхме работили по време на тренировките. Бяхме се подготвили за определени ситуации, но не успяхме да ги разиграем успешно. След това, проявявайки характер и успявайки да обърнем развоя на мача, след като изоставахме в резултата, започнахме да правим нещата, които бяхме тренирали“, коментира Валверде.

Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си
Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си

Попитан за отборния дух на Реал Мадрид, 28-годишният уругваец отговори: „Като футболист се чувствам горд. Но, ако си бяхме свършили работата както трябва още от самото начало, мачът щеше да бъде много по-лек и щяхме да му се насладим повече. Допуснахме грешки, но успяхме да променим ситуацията. Поздравления за играчите, които влязоха от пейката и промениха хода на срещата.“

„Харесва ми, че преди няколко дни треньорът заяви, че се нуждае от всички и похвали целия състав за усърдната работа. Този мач доказва, че дори онези, които получават по-малко игрово време, работят изключително здраво зад кулисите“, добави Федерико Валверде на въпрос за представянето на бразилеца Ендрик, който отбеляза едно от попаденията за испанския гранд.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Омония разби Целе като гост

Омония разби Целе като гост

  • 15 окт 2026 | 22:02
  • 65
  • 0
Селта 0:0 Ювентус

Селта 0:0 Ювентус

  • 15 окт 2026 | 22:01
  • 1068
  • 1
Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

  • 15 окт 2026 | 21:56
  • 176
  • 0
Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

  • 15 окт 2026 | 21:50
  • 243
  • 0
В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

  • 15 окт 2026 | 21:47
  • 501
  • 0
Започнаха и късните двубои в Лига Европа, Бенфика с ранен гол срещу Селтик

Започнаха и късните двубои в Лига Европа, Бенфика с ранен гол срещу Селтик

  • 15 окт 2026 | 21:44
  • 12297
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

НЕК 0:0 Левски, Кусо е титуляр за "сините"

НЕК 0:0 Левски, Кусо е титуляр за "сините"

  • 15 окт 2026 | 22:06
  • 23488
  • 30
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 119103
  • 601
Гиздол: Представянето беше страхотно

Гиздол: Представянето беше страхотно

  • 15 окт 2026 | 21:59
  • 1727
  • 0
Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

  • 15 окт 2026 | 18:46
  • 24196
  • 33
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 9044
  • 5
Започнаха и късните двубои в Лига Европа, Бенфика с ранен гол срещу Селтик

Започнаха и късните двубои в Лига Европа, Бенфика с ранен гол срещу Селтик

  • 15 окт 2026 | 21:44
  • 12297
  • 3