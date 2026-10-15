Феде Валверде: Обърнахме мача с характер

Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде заяви, че тимът е демонстрирал характер, за да победи италианския Рома с 4:3 като гост в мач от основната фаза на Шампионската лига.

„Мисля, че първото полувреме беше доста равностойно. Нито един от двата отбора не създаде много положения, а ние изпитвахме затруднения да приложим на терена това, върху което бяхме работили по време на тренировките. Бяхме се подготвили за определени ситуации, но не успяхме да ги разиграем успешно. След това, проявявайки характер и успявайки да обърнем развоя на мача, след като изоставахме в резултата, започнахме да правим нещата, които бяхме тренирали“, коментира Валверде.

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Попитан за отборния дух на Реал Мадрид, 28-годишният уругваец отговори: „Като футболист се чувствам горд. Но, ако си бяхме свършили работата както трябва още от самото начало, мачът щеше да бъде много по-лек и щяхме да му се насладим повече. Допуснахме грешки, но успяхме да променим ситуацията. Поздравления за играчите, които влязоха от пейката и промениха хода на срещата.“

„Харесва ми, че преди няколко дни треньорът заяви, че се нуждае от всички и похвали целия състав за усърдната работа. Този мач доказва, че дори онези, които получават по-малко игрово време, работят изключително здраво зад кулисите“, добави Федерико Валверде на въпрос за представянето на бразилеца Ендрик, който отбеляза едно от попаденията за испанския гранд.

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Снимки: Gettyimages