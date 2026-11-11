Рафиня отново получава доверието на Анчелоти за капитанската лента

Докато в Барселона се надяват техният офанзивен играч да се завърне напълно здрав след поредната международна пауза, Рафиня продължава да издига реномето си с екипа на Бразилия. Селекционерът Карло Анчелоти избра нападателя на каталунците за капитан на „селесао“ в предстоящата приятелска среща срещу Япония в Сингапур.

Поради травмата на Маркиньос, получена в сблъсъка срещу Барселона, именно играчът на „блаугранас“ ще изведе тима с капитанската лента срещу японския състав. Титулярният капитан на страната, който заема тази роля от 2021 година и има 112 участия с националната фланелка, остава извън строя. За Рафиня това няма да бъде дебют в подобна роля, след като вече бе капитан на Бразилия в една от контролите срещу Австралия.

🚨GLOBO: Raphinha will be the captain against Japan! 🇧🇷 https://t.co/PdgfGSYeUE — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 11, 2026

Треньорският щаб е разглеждал възможността за ротация сред утвърдените фигури в състава като Бруно Гимараеш, Вини Жуниор и Габриел Магаляеш, но в крайна сметка е взел решение да гласува доверие на футболиста на Барселона. Според установената вътрешна йерархия полузащитникът на Арсенал поема лентата тогава, когато Рафиня не е на терена.

Изборът за фланелката с номер 10 и капитанските функции се опира както на безупречното му поведение в националния отбор, така и на лидерския му статут в Барселона.

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Снимки: Gettyimages