Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия

Рафиня отново получава доверието на Анчелоти за капитанската лента

  • 11 ное 2026 | 17:56
  • 168
  • 0
Рафиня отново получава доверието на Анчелоти за капитанската лента

Докато в Барселона се надяват техният офанзивен играч да се завърне напълно здрав след поредната международна пауза, Рафиня продължава да издига реномето си с екипа на Бразилия. Селекционерът Карло Анчелоти избра нападателя на каталунците за капитан на „селесао“ в предстоящата приятелска среща срещу Япония в Сингапур.

Поради травмата на Маркиньос, получена в сблъсъка срещу Барселона, именно играчът на „блаугранас“ ще изведе тима с капитанската лента срещу японския състав. Титулярният капитан на страната, който заема тази роля от 2021 година и има 112 участия с националната фланелка, остава извън строя. За Рафиня това няма да бъде дебют в подобна роля, след като вече бе капитан на Бразилия в една от контролите срещу Австралия.

Треньорският щаб е разглеждал възможността за ротация сред утвърдените фигури в състава като Бруно Гимараеш, Вини Жуниор и Габриел Магаляеш, но в крайна сметка е взел решение да гласува доверие на футболиста на Барселона. Според установената вътрешна йерархия полузащитникът на Арсенал поема лентата тогава, когато Рафиня не е на терена.

Изборът за фланелката с номер 10 и капитанските функции се опира както на безупречното му поведение в националния отбор, така и на лидерския му статут в Барселона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Алегри бил против привличането на младата звезда на Милан

Алегри бил против привличането на младата звезда на Милан

  • 11 ное 2026 | 17:58
  • 201
  • 0
Вратар на Челси оцеля в тежка катастрофа с Ферари за 350 хиляди евро

Вратар на Челси оцеля в тежка катастрофа с Ферари за 350 хиляди евро

  • 11 ное 2026 | 17:48
  • 512
  • 0
Мечтая един ден да водя Италия, призна Канаваро

Мечтая един ден да водя Италия, призна Канаваро

  • 11 ное 2026 | 17:34
  • 292
  • 0
Кейн: Утре ще преживея един от най-големите моменти в кариерата си

Кейн: Утре ще преживея един от най-големите моменти в кариерата си

  • 11 ное 2026 | 16:57
  • 1107
  • 0
Рома е фаворитът за Ендрик, който не искал в Милан заради религиозна причина

Рома е фаворитът за Ендрик, който не искал в Милан заради религиозна причина

  • 11 ное 2026 | 16:40
  • 2202
  • 4
Бивш немски национал се заяде с Нойер: Не му съчувствам особено, трябваше да се откаже миналото лято

Бивш немски национал се заяде с Нойер: Не му съчувствам особено, трябваше да се откаже миналото лято

  • 11 ное 2026 | 16:38
  • 1002
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 10929
  • 16
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 43954
  • 194
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 7815
  • 29
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 7740
  • 19
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 9306
  • 30
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 2705
  • 4