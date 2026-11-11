Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Всички тръпнем в очакване да разберем дали Никола Цолов ще бъде титуляр във Формула 1 през 2027 година, или Българския лъв ще трябва да почака още малко, за да получи своя шанс да се състезава на върха на моторните спортове.

В момента Цолов е водещият пилот в академията на Ред Бул и като такъв е възприеман като „следващият на опашката“ за титулярно място в екипа на Рейсинг Булс, както каза самият ръководител на отбора от Фаенца – Алън Пърмейн. През годините Биковете са използвали своя втори отбор основно за развитието на младите си състезатели в реални условия, преди те евентуално да достигнат до водещия тим.

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През 2026 година за екипа от Фаенца се състезават Лиам Лоусън и новобранецът Арвид Линдблад, за когото се смята, че със сигурност ще остане в тима и през сезон 2027. Така изборът за второто място в отбора се свежда до Никола Цолов и Лиам Лоусън.

Със сигурност всички в България сме пристрастни и стискаме палци Ред Бул да гласува доверие на нашето момче. Цолов вече взе участие в официална сесия във Формула 1, след като се включи в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити, заменяйки Лоусън. Българинът се представи повече от отлично на „Ерманос Родригес“, класирайки се 12-и с изоставане от едва 0.126 секунди спрямо Линдблад.

Това представяне на Българския лъв, в комбинация с много силните му изяви във Формула 2, където се бори за титлата още в дебютния си сезон, определено увеличава шансовете му да влезе във Формула 1 догодина. Но как по-точно изглежда дилемата, която Ред Бул ще трябва да разреши при избора между Цолов и Лоусън?

Голямото предимство на Лоусън е неговият опит, който носи стабилност на отбора на Рейсинг Булс. Освен това новозеландецът прави много силен сезон през 2026 година, като с актив от 89 точки е категоричен лидер сред пилотите в средата на колоната. От тези 89 точки 14 бяха спечелени с Ред Бул, където Лоусън замени Исак Хаджар за три състезания. Но дори и без тях новозеландецът има по-голям актив от всеки един отбор извън първите четири и Рейсинг Булс в класирането при конструкторите.

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Това означава, че Лоусън е на път едва ли не собственоръчно да донесе рекордно класиране на отбора от Фаенца в конструкторския шампионат, в който тимът досега никога не е завършвал в топ 5. А както е известно, във Формула 1 парите от наградния фонд се разпределят въз основа на класирането при конструкторите, а не при пилотите.

Официални данни за размера на наградния фонд няма, но се смята, че разликата между две съседни позиции в класирането е около 10 милиона долара, което със сигурност е още един аргумент в полза на Лоусън. Освен това неговото оставане в тима ще даде възможност на Ред Бул да направи по-точна преценка на прогреса на Линдблад във втория му сезон във Формула 1.

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От друга страна, в Ред Бул не възприемат Лоусън като дългосрочна опция за основния си отбор, което е от полза за Цолов. В същото време Българския лъв е смятан за сериозен кандидат за място в Ред Бул в бъдеще и поради тази причина Биковете искат час по-скоро да го видят във Формула 1.

Крайното решение обаче ще бъде взето най-вече от Пърмейн, чиято визия за управлението на тима предвижда той да работи независимо от Ред Бул. Биковете обаче не гледат на нещата по този начин и все още възприемат втория си отбор като подготвителен център за младите си пилоти.

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Накратко, Пърмейн ще трябва да избере между опита и стабилността, които Лоусън предлага, и младостта и потенциала, които Ред Бул вижда в Цолов. Тук няма как да не си припомним българската поговорка – „Който плаща, той поръчва музиката“, която в конкретния случай подсказва, че везните може да се наклонят в полза на Българския лъв въпреки силното представяне на Лоусън през сезон 2026. Да не забравяме все пак, че глас при избора ще имат и големите шефове на Ред Бул, което е още един плюс за Цолов.

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Снимки: AI