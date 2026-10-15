Жозе Моуриньо отново премина на боен режим

СЕРХИО ЛОПЕС, "АС"



Сдържаният и дипломатичен тон от първите дни на Жозе Моуриньо вече окончателно остана в миналото. Португалският специалист се завърна към добре познатото си бойно амплоа, като този път директни мишени на острите му критики станаха Дисциплинарната комисия и ръководството на Ла Лига. Те се присъединяват към вече набъбващия списък, в който фигурират съдии, медии и футболни ръководители.

За онези, които се подлъгаха по първоначалното му спокойствие, реалността бързо напомни за себе си. До средата на октомври и след едва десет изиграни срещи Моуриньо вече е насочил стрелите си почти във всяка възможна посока – рефери, испанската футболна система, пресата и дори собствените привърженици, като единствено Килиан Мбапе засега остава недосегаем. В недрата на стадион „Олимпико“ в Рим наставникът отново показа характера си: без да повишава тон, но с думи, които предизвикват трусове. Той ясно подчерта намерението си „да отвори очите на хората“ пред случващото се.

Гневът около наказанието на Винисиус

Основният повод за недоволството на специалиста се оказа моментът, в който бе обявена санкцията на Винисиус Жуниор. Въпреки че решенията обичайно излизат в сряда, официалната новина за наказанието от четири мача бе оповестена едва два часа преди европейския двубой в Рим.

Моуриньо реагира остро на тайминга, обръщайки се директно към репортерите с въпрос дали е нормално играч на испански отбор, защитаващ коефициента и престижа на страната, да научава за подобна тежка санкция броени часове преди важен мач. Наставникът използва португалска поговорка за скритата котка, чиято опашка се вижда, подчертавайки, че задкулисието вече действа напълно открито и безочливо.

Сгъстеният график и критиките към Ла Лига

Следващата тема в прицела на португалеца бе програмата на първенството. В началото на ноември за Реал Мадрид предстои гостуване на Валенсия на стадион „Местая“ в съботен ден, въпреки че само три дни по-рано тимът има тежко гостуване в Атина в сряда вечер. С почивка от едва 72 часа и предстояща пауза за националните отбори, Моуриньо определи решението като липса на уважение.

Треньорът категорично отхвърли оправданията с телевизионните права, заявявайки, че четвърт век опит във футбола не му позволява да приема подобни обяснения за чиста монета. Според него решенията не са случайни, а феновете заслужават да знаят цялата истина.

Медиите и съдийството също на прицел

Новите нападки идват само дни след фронталната атака срещу медиите. Моуриньо обвини журналистите, че целенасочено нагнетяват напрежение около изявите на Мбапе извън терена с надеждата да предизвикат освирквания на “Бернабеу“. Веднага след това той дори бойкотира пресконференция в знак на несъгласие с реферските отсъждания, с което затвърди усещането, че битката на всички фронтове тепърва започва.

Напрежението в испанския футбол отново достигна връхна точка след поредица от спорни съдийски отсъждания. Различният аршин при две тънки засади в срещата с Виляреал – една маркирана във вреда на Реал Мадрид и друга подмината в полза на съперника – създаде усещане за преднамереност. Истинската буря обаче се разрази около дербито на стадион „Метрополитано“ и назначенията на арбитрите.

Съдийската комисия стана обект на директна и безпощадна словесна атака заради избора на рефера Ортис Ариас: „Съдийската комисия сигурно е доволна, защото всичко протече крайно необичайно. Първо, името на арбитъра се знае седмица предварително, докато по правило това трябва да става 24 часа преди мача. След това избират човек на 41 години без международен статут... явно не е заради изключителните му качества.“

Още по-сериозни критики бяха отправени към отговорника за системата за видеоповторения (ВАР) Трухильо Суарес, който има дълга поредица от спорни намеси в срещи на Реал Мадрид – включително срещу Реал Сосиедад за Купата на краля, Осасуна и Жирона: „Той има богата биография като арбитър на ВАР в мачовете на Реал. Докато за главния съдия може да се каже, че просто нямаше необходимия опит и класа за дерби от такъв ранг, то при този господине няма напрежение. В базата в Лас Росас напрежение няма. Или поне така си мислим. Комбинацията между неопитен рефер за малки мачове и видеосъдия с толкова богата история заслужава поздравления към комисията.“

Тези остри думи към Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) идват на фона на парадоксални изказвания относно доверието към реферите и случая „Негрейра“. Въпреки ироничните коментари дали влиянието от този скандал все още тегне над първенството, в международни медии позицията беше далеч по-категорична – ако случаят остане без последствия, това ще бъде най-големият корупционен скандал в историята на световния футбол. Съмненията за външна намеса бяха подсилени и с въпроса около неповторената дузпа срещу Бетис:

„Дали дузпата не беше пребита, защото от ВАР не познават правилата... или просто защото не пожелаха?“

Послания към феновете и съблекалнята

Жозе Моуриньо остава верен на своя неподражаем стил и не пропусна да се обърне директно и към публиката на „Сантяго Бернабеу“:

„Надявам се трибуните на „Бернабеу“ да проявят справедливост. А да си справедлив означава и да си интелигентен – да четеш между редовете и да разбираш динамиката и поставените цели.“

Тези думи бяха насочени към евентуалните освирквания срещу Килиан Мбапе, докато за негативните реакции към Винисиус бе подчертано, че идват от хора, които най-вероятно са подведени от медийните внушения.

Критики не липсваха и към самите футболисти. Още в началото на кампанията тимът беше определен като прекалено наивен и лишен от характер, докато противниците умело използват футболните хитрости. Сериозно предупреждение получи и младият Асенсио след инцидента с шофиране в нетрезво състояние:

„Всеки може да сгреши, но когато грешките започнат да се трупат, нещата стават различни.“

Едва в средата на октомври и след десетина изиграни мача Специалния ясно показа, че спокойният тон е останал в миналото. Моуриньо официално влезе в открита битка на всички фронтове.

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