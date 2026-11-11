Мечтая един ден да водя Италия, призна Канаваро

Селекционерът на Узбекистан Фабио Канаваро призна, че е негова мечта да води националния отбор на своята родина Италия.

Той първоначално взе отношение по критиките относно вратарския пост след последния мач на Узбекистан. „Много хора говорят за недостига на вратари. Допуснахме два гола в мача срещу Южна Корея. Опитах се да обясня на играчите, а вчера говорих и със защитниците, че не трябва да оставяме място на противниковите нападатели. Допуснатите голове не винаги са по вина на вратаря. Можем да изкараме сто вратари и това може да не се получи. В момента имаме четирима вратари, а в първенството има още повече. Няма проблеми“, заяви Канаваро на пресконференцията си преди контролата с Русия.

Специалистът бе попитан и дали би започнал работа за Италия. „Това е моята мечта. Уверен съм, че професионалист, работещ във футбола, е мечта. Нормално е да мечтаеш. Италия е моят национален отбор. Играл съм там повече от 20 години. Всяка сутрин се събуждам и изпълнявам задачите си с националния отбор на Узбекистан. Защо не питате за футбол? Статистика и други подобни? Защо се опитвате да намерите нещо? Утре ще имаме много добри млади играчи. Говоря за Италия от първия ден. Нямам проблеми. Имам договор до октомври. През декември има нов турнир. Ще говорим с федерацията. Щастлив съм тук. Нека останем позитивни. Сега е малко студено, но развиваме млади хора, тук има добра инфраструктура, какво повече ви е нужно? Конфликти в националния отбор? Имам отлични отношения с всички“, отговори италианският наставник.

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Снимки: Gettyimages