Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

ЦСКА постигна впечатляваща победа над шампиона Левски и набързо пренареди картите в българския футбол. До този момент “червените” бяха смятани за отбор с потенциал, който налива много пари, но все пак ги позиционираха като трети фаворит за титлата зад “сините” и Лудогорец.

ЦСКА загатна, че отредената му роля не е базирана на реалността още след успеха с 4:2 над родния първенец за Суперкупата.

После я затвърди с бой в шампионата над всички топ претенденти - ЦСКА 1948 (3:2), Лудогорец (2:0) и отново Левски (3:0).

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Около тези сблъсъци футболистите на Маркус Гиздол изиграха още два прилични мача в Европа - с Монако (1:2) и Нордселанд (2:2). Те донесоха само точка, но представянето при германския специалист бе видимо по-добро и приятно за гледане от преди два или три месеца, което даде сериозен повод за оптимизъм. Дори в двубоя с лидера в Лига на конференциите и гръцкото първенство - Панатинайкос, в който българският тим бе надигран, той можеше да измъкне нещо от наглед безнадеждна ситуация. Всички помним пропуска на Ебонг през втората част при резултат 1:1.

С тези си представяния и резултати ЦСКА бързо промени и ставките на букмейкърите, много от които вече сочат отбора от “Борисовата градина” за претендент №1 в битката за титлата.

Позакасняло, но напълно заслужено първо признание за формата на ЦСКА. Тя, съпоставима спрямо тази на останалите три основни съперника (Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948), е по-добра. Към момента Лапоухов е №1 на своя пост в efbet Лига, а същото можем да кажем за Сенси и Цварц преди контузията. Не по-слаби от конкурентите са Мартино, Ебонг, Питас, Иванов, Гбамен, Жордао.

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И именно тук трябва да дойде голямото отрезвяване. Задължително е всички в клуба, най-вече футболистите, да осъзнаят, че трудното в първенството и Европа тепърва предстои.

Едно е да излизаш срещу Левски и Лудогорец като отбор, който мнозина подценяват, но с потенциал да натриеш носа на скептиците, съвсем друго е когато след гореизброените шампионатни победи ще ти се наложи да играеш със “сини” и “зелени” от ролята на фаворит.

Именно правилната преценка на ситуацията след гръмкото 3:0 в неделя ще е ключова за бъдещето. ЦСКА трябва да е абсолютно сигурен, че до края на първенството Левски повече няма да заложи на подобен експериментален състав в дербито.

Тук не става въпрос за омаловажаване на успеха, защото тимът от “Борисовата градна” надигра своя опонент и когато той бе с титулярите за Суперкупата.



Принципът е друг. ЦСКА удари болезнено Левски на два пъти. Това значи, че в следващите сблъсъци “синята” общност няма да позволи на Хулио Веласкес да върти 11-те по свой образ и подобие. Условието към специалиста ще е ясно - с най-доброто от първата минута. Испанецът, който иначе е интелигентен човек и добър треньор, понякога подценява определени малки, но важни детайли, което му носи излишни главоболия. Помним какво сътвори през миналия сезон срещу Славия. Сега се повтори с ЦСКА.

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При положение че двама от най-добрите ти футболисти - Акрам Бурас и Сержиньо, са контузени, ти излизаш с меко казано експериментален състав, в който липсват Марко Груич, Мазир Сула, Евертон Бала и Мустафа Сангаре.

Подобна ротация не е смела, а прекалено самонадеяна. Шансът за успех е малък, а за провал - голям.

Така че замисълът на Веласкес не сработи за разлика от тактиката на Маркус Гиздол и резултатът го видяхме - “червен” триумф за сметка на “син” крах.

ЦСКА успя да стресне основните си опоненти с три от три и голова разлика 8:2, но това са едва 25% от мачовете помежду им. Останалите 75% тепърва предстоят. Вероятно е да има и такива за Купата.

Освен всичко друго “червените” продължават и битката за излизане от основната фаза в Лига на конференциите. Раздвояването на силите не е за подценяване. Към момента са с една точка от три изиграни срещи, но, предвид програмата, шансът за отиване на елиминации при максимално влагане не е никак малък.

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Именно той ще повиши напрежението в отбора. ЦСКА се представи достойно с Монако (б.а. лидер във Франция по това време с успех над ПСЖ), взе точка в ролята на аутсайдер срещу Нордселанд на изкуствения терен и падна минимално от водача в Гърция.

Нищо изненадващо и фатално. Оттук нататък обаче “червените” ще играят не за достойно представяне, а за точки, което е много по-трудна цел, независимо че два от останалите три съперника са на по-ниско ниво от досегашните.

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ЦСКА се нуждае от положителна развръзка още срещу Трабзонспор на “Армията”. И ако това е пожелателно, то нещата в последните два мача с КуПС (Купио) като гост и Тюн (домакин) са в графата “всичко или нищо”. А когато играеш за победа на всяка цена, се нуждаеш не само от спортно-техническо качество, но и от воля, характер, самочувствие, вяра и късмет. Именно последните два евросблъсъка ще покажат дали ЦСКА е готов за нещо по-специално през този сезон, който започна с колебливо представяне срещу Дери Сити, но с течене на времето се развива все по-добре.

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