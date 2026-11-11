Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

България започва битката за класиране на Евробаскет срещу Хърватия в Самоков

  • 11 ное 2026 | 13:22
  • 425
  • 1
България започва битката за класиране на Евробаскет срещу Хърватия в Самоков

Женският национален отбор на България по баскетбол се изправя срещу Хърватия в двубой от квалификациите за Европейското първенство. Срещата от група J ще се проведе днес от 16:00 часа в зала „СамЕлион“ в Самоков.

Българските националки ще се опитат да направят важна крачка към класирането за европейския шампионат, като ще разчитат и на подкрепата на родната публика в сблъсъка с хърватките.

Таня Гатева определи състава на България за евроквалификацията с Хърватия
Таня Гатева определи състава на България за евроквалификацията с Хърватия

Sportal.bg ще проследи двубоя на живо, като ще ви информира за всичко най-интересно от паркета, развитието на резултата и ключовите моменти от срещата.

Снимка: ФИБА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Два мача слагат началото на кръг №11 в Евролигата

Два мача слагат началото на кръг №11 в Евролигата

  • 11 ное 2026 | 13:59
  • 310
  • 0
Баскония с ключово попълнение в деня на мача срещу Партизан

Баскония с ключово попълнение в деня на мача срещу Партизан

  • 11 ное 2026 | 13:52
  • 287
  • 0
Рилски спортист и Спортинг един срещу друг в Самоков

Рилски спортист и Спортинг един срещу друг в Самоков

  • 11 ное 2026 | 13:33
  • 355
  • 2
Таня Гатева определи състава на България за евроквалификацията с Хърватия

Таня Гатева определи състава на България за евроквалификацията с Хърватия

  • 11 ное 2026 | 11:41
  • 472
  • 1
Възстановяването на Кауай Ленард се бави, пропуска дербитата на Изток

Възстановяването на Кауай Ленард се бави, пропуска дербитата на Изток

  • 11 ное 2026 | 11:34
  • 450
  • 0
Леброн Джеймс и Кевин Дюрант сред основателите на нова лига

Леброн Джеймс и Кевин Дюрант сред основателите на нова лига

  • 11 ное 2026 | 11:26
  • 951
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 633
  • 0
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 34464
  • 159
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 3523
  • 9
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 1344
  • 2
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 4706
  • 15
Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

  • 11 ное 2026 | 11:33
  • 4521
  • 8