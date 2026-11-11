България започва битката за класиране на Евробаскет срещу Хърватия в Самоков

Женският национален отбор на България по баскетбол се изправя срещу Хърватия в двубой от квалификациите за Европейското първенство. Срещата от група J ще се проведе днес от 16:00 часа в зала „СамЕлион“ в Самоков.

Българските националки ще се опитат да направят важна крачка към класирането за европейския шампионат, като ще разчитат и на подкрепата на родната публика в сблъсъка с хърватките.

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Sportal.bg ще проследи двубоя на живо, като ще ви информира за всичко най-интересно от паркета, развитието на резултата и ключовите моменти от срещата.

Снимка: ФИБА

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