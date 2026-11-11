Лукаку пропуска мача с Турция, под въпрос за битката с Италия

Нападателят Ромелу Лукаку ще пропусне мача на Белгия от Лигата на нациите срещу Турция, а участието му в последния двубой - срещу Италия, също е под въпрос, съобщиха белгийските медии.

Борбата за двете места в група А1 на Лигата на нациите, се води между три отбора: Франция води с 10 точки, следвана от Италия със 7 и Белгия с 6. В последните кръгове от турнира, които ще се проведат в четвъртък, Италия се изправя срещу Франция, а Турция – срещу Белгия; в неделя вечер предстоят двубоите Белгия – Италия и Франция – Турция.

Romelu Lukaku is out for Turkey vs Belgium. He has a minor hip issue and will remain in Belgium as a precaution to receive treatment in optimal conditions. The medical staff are doing everything possible to have him fit for Sunday. https://t.co/0Cfy8PtSps — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 11, 2026

От националния отбор на Белгия съобщиха, че Лукаку няма да пътува за Турция заради контузия в хълбока и остава в Брюксел, за да продължи лечението си. Медицинският щаб прави всичко възможно, за да го възстанови за неделя, се казва в изявлението, но участието му срещу Италия този уикенд остава под сериозен въпрос. Окончателното решение ще бъде взето в петък, като няма да бъдат викани други играчи, които да подсилят атаката на Белгия.

Евентуалното му отсъствие би било тежък удар, тъй като централният нападател е голмайстор №1 в историята на националния отбор на страната си с 94 попадения в 135 мача. След като прекара известно време в италианската Серия А с екипите на Интер, Рома и Наполи, през август той бе продаден на Фенербахче.

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