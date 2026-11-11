Лацио остана без двама защитници до края на месеца

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо няма да може да разчита на двама защитници за мачовете на тима до края на месеца заради техни мускулни контузии, съобщава “Скай Спорт Италия”.

Става въпрос за централния защитник Йосип Шутало и левия бек Нуно Тавареш, които ще се възстановяват около три седмици от контузиите, получени по време на ремито 1:1 с Наполи. Заради тях те не само ще пропуснат двубоите на своите национални отбори в Лигата на нациите, съответно Хърватия и Португалия, но също така следващите две срещи на Лацио - с Лече и Торино. В клуба се надяват бранителите да са готови за домакинството на Аталанта на 6 декември.

Serie A leaders Lazio will be without both Nuno Tavares and Josip Sutalo for at least three weeks after tests showed muscular lesions. #Lazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive https://t.co/LPf75hJX5a — Football Italia (@footballitalia) November 11, 2026

И двамата са важни фигури в състава на Гатузо, като Шутало е изиграл осем мача през сезона, а Тавареш е записал 11 двубоя с един гол и четири асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages