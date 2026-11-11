Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио

Лацио остана без двама защитници до края на месеца

  • 11 ное 2026 | 19:27
  • 198
  • 0

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо няма да може да разчита на двама защитници за мачовете на тима до края на месеца заради техни мускулни контузии, съобщава “Скай Спорт Италия”.

Става въпрос за централния защитник Йосип Шутало и левия бек Нуно Тавареш, които ще се възстановяват около три седмици от контузиите, получени по време на ремито 1:1 с Наполи. Заради тях те не само ще пропуснат двубоите на своите национални отбори в Лигата на нациите, съответно Хърватия и Португалия, но също така следващите две срещи на Лацио - с Лече и Торино. В клуба се надяват бранителите да са готови за домакинството на Аталанта на 6 декември.

И двамата са важни фигури в състава на Гатузо, като Шутало е изиграл осем мача през сезона, а Тавареш е записал 11 двубоя с един гол и четири асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лукаку пропуска мача с Турция, под въпрос за битката с Италия

Лукаку пропуска мача с Турция, под въпрос за битката с Италия

  • 11 ное 2026 | 18:13
  • 478
  • 0
Алегри бил против привличането на младата звезда на Милан

Алегри бил против привличането на младата звезда на Милан

  • 11 ное 2026 | 17:58
  • 1445
  • 1
Рафиня отново получава доверието на Анчелоти за капитанската лента

Рафиня отново получава доверието на Анчелоти за капитанската лента

  • 11 ное 2026 | 17:56
  • 759
  • 0
Вратар на Челси оцеля в тежка катастрофа с Ферари за 350 хиляди евро

Вратар на Челси оцеля в тежка катастрофа с Ферари за 350 хиляди евро

  • 11 ное 2026 | 17:48
  • 1471
  • 0
Мечтая един ден да водя Италия, призна Канаваро

Мечтая един ден да водя Италия, призна Канаваро

  • 11 ное 2026 | 17:34
  • 642
  • 0
Кейн: Утре ще преживея един от най-големите моменти в кариерата си

Кейн: Утре ще преживея един от най-големите моменти в кариерата си

  • 11 ное 2026 | 16:57
  • 1876
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 14599
  • 22
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 48284
  • 226
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 9837
  • 34
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 10189
  • 26
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 11518
  • 35
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 5390
  • 5