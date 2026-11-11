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Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
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Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Ръководството на Манчестър Юнайтед вече е постигнало устна договорка с Маурисио Почетино за това аржентинецът да поеме "червените дяволи", твърди "Скай спортс". Още сутринта "Ди Атлетик" информира, че от вчера ръководството води разговори с представилите на бившия треньор на Тотнъм, ПСЖ и Челси. На "Олд Трафорд" вече имат неговото "да". Разбира се, то е дадено с условието, че миноритарният собственик сър Джим Ратклилф, който взима футболните решения в клуба, ще одобри уволнението на Майкъл Карик. То ще му бъде препоръчано от главния изпълнителен директор Омар Берада и футболния директор Джейсън Уилкокс, които днес имат среща с британският милиардер в Монако.

Ман Юнайтед финализира преговорите с Почетино, но може да се наложи временен мениджър да води тима в дербито
Ман Юнайтед финализира преговорите с Почетино, но може да се наложи временен мениджър да води тима в дербито

След това шефовете на Юнайтед ще започнат разговори и с футболната федерация на САЩ за това договорът на Почетино като национален селекционер, който е в сила до 2030 година, да бъде прекратен. За да стане това, 20-кратните шампиони на Англия ще трябва да платят около 10 милиона долара. Почетино ще иска да вземе със себе си и своя щаб, което ще струва още около два милиона долара, твърди журналистът Бен Джейкъбс.

Бъдещето на Карик ще бъде решено утре
Бъдещето на Карик ще бъде решено утре

На този етап аржентинецът ще води "янките" в четвъртфиналните двубои на Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити, като вторият мач е в Синсинати следващия вторник. Твърди се, че Почетино ще иска да изпълни този си ангажимент и да води отбора и в двата двубоя, но така ще има много малко време да подготви Юнайтед за предстоящото дерби с Ливърпул. Точно заради това журналистът Самюел Лъкхърст лансира теорията, че на "Анфийлд" "червените дяволи" може да бъдат водени и от временен мениджър. Вероятно клубът от "Олд Трафорд" ще се опита да направи така, че Почетино да напусне след първия мач с Хаити, за да се избегнат споменатите проблеми.

Сега предстоят и официалните ходове от страна на директорите на Манчестър Юнайтед. Междувременно Карик и днес е на тренировъчната база в Карингтън, където продължава да изпълнява задълженията си и да работи с тези играчи, които не са ангажирани с националните отбори.

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