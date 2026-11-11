Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Ръководството на Манчестър Юнайтед вече е постигнало устна договорка с Маурисио Почетино за това аржентинецът да поеме "червените дяволи", твърди "Скай спортс". Още сутринта "Ди Атлетик" информира, че от вчера ръководството води разговори с представилите на бившия треньор на Тотнъм, ПСЖ и Челси. На "Олд Трафорд" вече имат неговото "да". Разбира се, то е дадено с условието, че миноритарният собственик сър Джим Ратклилф, който взима футболните решения в клуба, ще одобри уволнението на Майкъл Карик. То ще му бъде препоръчано от главния изпълнителен директор Омар Берада и футболния директор Джейсън Уилкокс, които днес имат среща с британският милиардер в Монако.

Ман Юнайтед финализира преговорите с Почетино, но може да се наложи временен мениджър да води тима в дербито

След това шефовете на Юнайтед ще започнат разговори и с футболната федерация на САЩ за това договорът на Почетино като национален селекционер, който е в сила до 2030 година, да бъде прекратен. За да стане това, 20-кратните шампиони на Англия ще трябва да платят около 10 милиона долара. Почетино ще иска да вземе със себе си и своя щаб, което ще струва още около два милиона долара, твърди журналистът Бен Джейкъбс.

Бъдещето на Карик ще бъде решено утре

На този етап аржентинецът ще води "янките" в четвъртфиналните двубои на Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити, като вторият мач е в Синсинати следващия вторник. Твърди се, че Почетино ще иска да изпълни този си ангажимент и да води отбора и в двата двубоя, но така ще има много малко време да подготви Юнайтед за предстоящото дерби с Ливърпул. Точно заради това журналистът Самюел Лъкхърст лансира теорията, че на "Анфийлд" "червените дяволи" може да бъдат водени и от временен мениджър. Вероятно клубът от "Олд Трафорд" ще се опита да направи така, че Почетино да напусне след първия мач с Хаити, за да се избегнат споменатите проблеми.

Сега предстоят и официалните ходове от страна на директорите на Манчестър Юнайтед. Междувременно Карик и днес е на тренировъчната база в Карингтън, където продължава да изпълнява задълженията си и да работи с тези играчи, които не са ангажирани с националните отбори.

🚨 Agreement in principle reached between Manchester United and Mauricio Pochettino. Formal steps to follow. With @alex_crook for @talkSPORT.🎙️ https://t.co/K8Vz7uARdA — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 11, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google