Винисиус се ядоса на Моуриньо за смяната си, треньорът му отговори

Драматичният успех на Реал Мадрид с 4:3 при визитата на Рома бе белязан от любопитен и напрегнат епизод край страничната линия. Наставникът на „белите“ Жозе Моуриньо бе видимо разгневен от отиграване на Винисиус Жуниор преди втория гол за „вълците“, породен от нелепа загуба на топката от бразилеца в средата на терена, която ускори и неговото изваждане от игра.

Ключовият момент настъпи в 51-вата минута на двубоя. Тогва Вини получи пас от Куртоа в централната зона и опита ефектно подаване с пета назад, което завърши с провал. Футболист на Рома пресече топката и даде началото на светкавична контраатака, завършена от Донийл Мален за 2:1, давайки преднина на италианския тим.

Mourinho jelas tak suka dengan cara Vinicius melakukan backheel pass error dan berujung pada gol Roma. Mourinho :"Apaan sih backheel backheel" https://t.co/TGdlwzMpMg — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) October 15, 2026

Гневът на Моуриньо на тъчлинията не закъсня. Португалският специалист демонстративно повтори жеста с петата цели два пъти в знак на упрек към безотговорното действие, довело до попадението. Винисиус видя недоволството на своя треньор, погледна към резервната скамейка и отговори с въпросителното „Аз ли?“, малко преди да бъде заменен. При напускането си на терена нападателят изрази недоволството си.

Vinicius Jr salio enojado después de que lo sacó Mourinho… Jugó muy mal Vini, regaló el segundo gol y nisiquiera corrió a resolver su error. MUY merecido sacarlo hoy. https://t.co/Y8nz4IybGR — MT2 (@madrid_total2) October 14, 2026

След края на двубоя, въпреки постигнатия успех, самият Моуриньо открито засегна ситуацията на пресконференцията: „След това допуснахме гол, какъвто нямаме право да получаваме. Не можем да правим подобни неща в средата на терена.“

Специалния коментира и недоволството на Винисиус от смяната: “Нормално е да пита (защо е бил изваден - бел.ред) и нормално е да не е щастлив. Не ми харесва, ако след това направи онова, което правят мнозина – например да хвърля или да рита бутилката. Това са неща, които очевидно не одобрявам. Но е нормално важен играч да изпитва неудовлетворение, а след мача той беше много щастлив от победата на своя отбор. За мен това е най-важното.“

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