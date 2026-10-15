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"Армейски следобед" с Гбамен преди ЦСКА - Монако

  • 15 окт 2026 | 16:21
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ЦСКА обяви, че защитникът Жан-Филип Гбамен ще бъде гост на "Армейския следобед" преди двубоя с Монако от основната фаза на Лигата на конференциите. Както е известно, бранителят е с травма и ще пропусне днешната среща.

Сблъсък от тежка категория!
Сблъсък от тежка категория!

От 18:00 до 19:00 часа феновете ще имат възможност да се срещнат лично с котдивоареца пред сектор В на Националния стадион "Васил Левски".

"Здравейте, армейци! Очаквам ви по-късно на “Армейски следобед”. Ще се видим по-късно. Само ЦСКА!", се обърна Гбамен към "червените" привърженици.

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