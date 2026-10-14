Вандерсон преди ЦСКА: Трябва да запазим манталитета на победители

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Футболистът на Монако Вандерсон заяви, че отборът ще положи всички усилия за победа в утрешния двубой срещу ЦСКА. Той подчерта, че тимът има амбиции за титлата, но трябва да върви стъпка по стъпка.

„Ще положим всички необходими усилия на терена утре. Искаме да бъдем шампиони, но ще вървим стъпка по стъпка. Участваме в надпреварата, за да побеждаваме, и трябва да запазим този манталитет на победители. Ще гледаме мач за мач“, заяви Вандерсон.

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Играчът изрази увереност, че отборът ще продължи да се подобрява, но не потвърди дали ще вземе участие в срещата.

„Очаквам нещата да продължат да се подобряват. Трябва да попитате треньора дали ще играя утре — не мога да бъда сигурен в това. Утре ще разберем какво ще се случи“, добави футболистът на Монако.

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