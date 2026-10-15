Маркус Гиздол обяви групата на ЦСКА за сблъсъка с Монако

Слушай на живо: ЦСКА - Монако

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински мач срещу френския Монако от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят стартира в 19:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Аут от разширения състав остава защитникът Жан-Филип Гбамен, който е с лека травма. Заради наказание срещата пропуска и Мохамед Брахими. Както е известно, Бари Котър остана без картотека за Европа и също няма да бъде на разположение на своя наставник.

Сблъсък от тежка категория!

Групата на "армейците": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 4. Диниш Алмейда, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 8. Стефано Сенси, 99. Джеймс Ето'о, 7. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 38. Лео Перейра, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц

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