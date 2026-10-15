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Сблъсък от тежка категория! ЦСКА срещу лидера в Лига 1, който подчини дори вездесъщия ПСЖ

  • 15 окт 2026 | 07:40
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Сблъсък от тежка категория! ЦСКА срещу лидера в Лига 1, който подчини дори вездесъщия ПСЖ
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Слушай на живо: ЦСКА - Монако

Днес от 19:45 часа ЦСКА приема Монако в мач от първия кръг на основната фаза в Лига на конференциите.

За този двубой “червените” няма да могат да разчитат на наказания Мохамед Брахими и контузения централен защитник Жан-Филип Гбамен. Централният защитник пропусна вчерашната тренировка на тима и по всичко изглежда, че няма да е възстановен за сблъсъка с лидера във френската Лига 1.

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако
Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

Добрата новина е, че смененият на почивката срещу ЦСКА 1948 Анжело Мартино няма здравословен проблем и наставникът Маркус Гиздол ще разчита на него.

Той стартира работата си в България с инфарктна победа над ЦСКА 1948 (3:2), което допълнително зареди отбора с позитивно настроение. Вчера Гиздол разясни, че възнамерява да направи известни промени в състава спрямо този, който започна преди четири дни в Бистрица.

Треньорът на Монако се скъса да хвали ЦСКА и отличи един "червен" играч - заяви: Труден отбор са, не сме фаворит
Треньорът на Монако се скъса да хвали ЦСКА и отличи един "червен" играч - заяви: Труден отбор са, не сме фаворит

От своя страна Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от Княжеството е в невероятна форма и оглавява френската Лига 1 с четири победи и две равенства. Преди месец футболистите на бразилския наставник Фелипе Луис се справиха с носителя на Шампионска лига ПСЖ, побеждавайки го с 2:1 като гост.

Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим
Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

Монако пристигна в София без нашумелия от Световното американски нападател Фоларин Балогун, който е без картотека за турнира. Той стана известен с отмяна на наказанието му по време на Мондиала след намесата на американския президент Доналд Тръмп.

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