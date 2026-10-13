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Португалец, който не обича да дава картони, ще свири ЦСКА - Монако

  • 13 окт 2026 | 13:52
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Португалец, който не обича да дава картони, ще свири ЦСКА - Монако

34-годишният съдия Жоао Гонсалвеш от Порто е изпратен от УЕФА за първата среща на ЦСКА в Лигата на конференциите – домакинството на Монако в четвъртък, 15-и октомври от 19:45 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Останалите от съдийската бригада също са португалци. Педро Рибейро и Тиаго Коща са асистенти на страничните линии, Жозе Беса е четвърти съдия. Отговорник за видеоповторенията или главен ВАР-съдия е Андре Нарцизо, а асистент-ВАР – Елдер Малейро.

Гедминас Мажейка от Литва е съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА е Йон Поалелунги от Молдова.

Реферът е в елита на португалския футбол от 2021-а година, а само три по-късно получава и международна значка. В първата година УЕФА го праща единствено на мачове на национални отбори до 17 години, но от 2025-а доверието към него се засилва с с четири мача в младежката Шампионска лига и един в Лигата на конференциите.

През този сезон е получил два мача в квалификациите на третия турнир в Европа: Линкълн (Гибралтар) – Интер Ескалдес (Андора) и Дери Сити (Република Ирландия) – Риека (Хърватия). Прави впечатление обаче, че не прекалява с картоните и във въпросните два мача е показал само седем жълти, но пък е дал дузпа в първата среща. Подобна е статистиката му и в португалското първенство, където в четири мача е показал 16 жълти картона и нито един червен.

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