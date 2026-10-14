Треньорът на Монако се скъса да хвали ЦСКА и отличи един "червен" играч - заяви: Труден отбор са, не сме фаворит

Днес от 19:15 часа стартира пресконференцията на Монако преди утрешния мач от основната фаза в Лига на конференциите срещу ЦСКА. Пред медиите застава наставникът на лидера в Лига 1 Филипе Луис.

Той се изказа изключително ласкаво за носителя на купата на България, обявявайки, че познава добре ЦСКА и Монако не може да бъде считан за фаворит. Също така бразилецът отличи качествата на Жоел Цварц и допълни, че очаква тежък двубой.

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"Разчитаме на амбицията. За нас е изключителна привилегия да играем в този турнир. Атмосферата е чудесна. Всички искат да играят. Имат огромно желание и отговорност да играят. За нас е много важно да започнем с победа в този турнир. Противникът има много добри играчи, но искаме да победим", започна Луис.

"Не вярвам, че можем да бъдем считани за фаворит. Всеки е заслужил правото си да участва в този турнир. Познавам ЦСКА. Много труден отбор. Тук атмосферата е невероятна и играем като гост. Трябва да бъдем скормни, да играем на ниво и да се опитаме да спечелим.

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Винаги водя допълнителни футболисти със себе си, както и млади играчи. Рано е за смени, ще видим утре как ще се развият нещата. Ще видим кои са в най-добро състояние и те ще играят, защото победата е най-важното нещо", допълни бразилецът.

"Отборът на ЦСКА има отлични играчи, както и опитни. Някои от тях са много опасни в атака. Имат отличен централен нападател и добри крила. Прават добри атаки. Смениха треньора, но с новия треньор обича да упражнява преса. Със сигурност ще бъде тежък и труден мач за нас.

Винаги мисля мач за мач. Всеки турнир е важен. В някои двубои могат да се правят ротации, но най-важното е да се запази високо равнище на игра. Ако приемем някой мач за несериозен, се сваля нивото. Към момента сме на високо ниво. Трябва да подходим с уважение. В бъдеще ще има мачове с по-добри отбори. Ако забавиш темпото, нещата се възстановяват много трудно.

Винаги искам едно и също нещо от играчите - да пресират и вкарат гол, защото това е част от нашата философия. Искаме да доминираме и затова трябва да пресираме", добави бразилският специалист, след което бе попитан и въпрос за Димитър Бербатов, който е играл и за Монако, и за ЦСКА.

"Бербатов? Не знаех тази история. Страхотно. Той е единственият, който е играл за тези два отбора. Чудесно е ако дойде на мача", отговори Филипе Луис.

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