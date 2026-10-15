ЦСКА и Монако наградиха Бербатов преди мача

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ЦСКА и Монако наградиха Димитър Бербатов непосредствено преди началото на двубоя помежду си на Националния стадион „Васил Левски“. Двата клуба почетоха бившия нападател, който през кариерата си носи екипите и на „червените“, и на монегаските.

Спортният директор Валентин Илиев връчи на Бербатов фланелка на ЦСКА, а спортният директор на Монако му подари екип на френския клуб.

Церемонията предшества първия съдийски сигнал на срещата от основната фаза на Лигата на конференциите и добави специален български акцент към европейската вечер в София.

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Бербатов остави следа в историята и на двата клуба. От ЦСКА започна пътят му към големия европейски футбол, а в по-късен етап от кариерата си той демонстрира класата си и с екипа на Монако.

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