Жордао: Ще е трудно, но няма да се предадем без бой

Слушай на живо: ЦСКА - Монако

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао говори пред журналистите в навечерието на сблъсъка с Монако в Лига на конференциите. Армейците излизат срещу лидера в Лига 1 утре вечер на Националния стадион "Васил Левски".

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"Винаги е удоволствие да играеш на толкова високо ниво. Това мечтае всяко дете, което се занимава с футбол. Трябва да се наслаждаваме на мача. Ще бъде пълен стадионът, познаваме нашите фенове, те са нашият 12-ти играч, усещаме тяхната подкрепа.

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Монако играе атрактивен футбол, лидер е във Франция и един от най-добрите отбори в момента, очаквам хубав мач, труден, разбира се, но няма да се предадем без бой. Имаме собствена стратегия, започваме при равен резултат и ще дадем най-доброто от себе си, за да победим.

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Винаги е страхотно да отбележиш гол, но най-важното е да победим. Късният ми гол ни осигури три точки в Бистрица, отборът ни играе много добре, спокойни сме да посрещнем това, което предстои", заяви Бруно Жордао.

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