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Жордао: Ще е трудно, но няма да се предадем без бой

  • 14 окт 2026 | 12:10
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Слушай на живо: ЦСКА - Монако

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао говори пред журналистите в навечерието на сблъсъка с Монако в Лига на конференциите. Армейците излизат срещу лидера в Лига 1 утре вечер на Националния стадион "Васил Левски".

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Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

"Винаги е удоволствие да играеш на толкова високо ниво. Това мечтае всяко дете, което се занимава с футбол. Трябва да се наслаждаваме на мача. Ще бъде пълен стадионът, познаваме нашите фенове, те са нашият 12-ти играч, усещаме тяхната подкрепа.

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Монако играе атрактивен футбол, лидер е във Франция и един от най-добрите отбори в момента, очаквам хубав мач, труден, разбира се, но няма да се предадем без бой. Имаме собствена стратегия, започваме при равен резултат и ще дадем най-доброто от себе си, за да победим.

27 ЦСКА 1948 2:3 ЦСКА

Винаги е страхотно да отбележиш гол, но най-важното е да победим. Късният ми гол ни осигури три точки в Бистрица, отборът ни играе много добре, спокойни сме да посрещнем това, което предстои", заяви Бруно Жордао.

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