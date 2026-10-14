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Сектор "Г": Нека се чуе от "Орлов мост" до паметника "Левски" и "Кристал", че София значи ЦСКА

  • 14 окт 2026 | 17:32
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Сектор "Г": Нека се чуе от "Орлов мост" до паметника "Левски" и "Кристал", че София значи ЦСКА

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха с надъхваща публикация преди утрешния мач на "червените" срещу Монако в Лига на конференциите.

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако
Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

"Армейци, остана един ден до първия ни мач от груповата фаза на Лигата на Конференциите срещу френския "Монако". Наглед сериозен съперник, играещ в шампионат за съжаление на светлинни години от родния ни футбол, но на практика поредният гостуващ отбор, срещу когото трябва да влезем в битка.

На терена е ясно, че нещата не зависят от нас и най-вероятно класата ще си каже тежката дума, въпреки че сме виждали не една и две изненади през годините с наше участие.

На трибуните обаче ролята и статутът ни са на високо европейско ниво и трябва да покажем и затвърдим същото с непоколебима решителност от първата до последната минута. Нека се чуе ясно от Орлов мост до паметника "Левски" и градинката на Кристал, че София значи ЦСКА! Всички на мача!", написаха от "Трибуна Сектор Г".

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