Официално: УЕФА призна историята на ЦСКА

Европейската футболна централа най-после призна историята на ЦСКА! До този момент в официалния сайт на УЕФА имаше два отделни профила за "армейците". Единият обхващаше представянето на отбора до 2016 година, а другият - последното десетилетие.

Сблъсък от тежка категория!

Вече статистиката от периода след 2016 г. е добавена към тази на 31-кратните шампиони. До обединяването на данните Али Соу беше посочен като водещ реализатор на "червените" в Лига Европа и предшественика ѝ Купата на УЕФА с 5 попадения. Сега начело в голмайсторската класация е Димитър Бербатов със седем гола. След него се нареждат Велизар Димитров (6), както и Владимир Манчев (5), Али Соу (5) и Тиаго Родригес (5).

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Промяната се отразява и на класацията за най-много изиграни мачове. Лидер в нея е Тодор Янчев с 45 участия, следван от Йордан Тодоров (30) и Велизар Димитров (26). И тримата са играли за ЦСКА преди 2016 година, като постиженията им вече са обединени с тези на футболистите от по-новия период.

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