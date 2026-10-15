Брахими: ЦСКА, Лудогорец и Левски биха се конкурирали успешно в Лига 1

Отборът на ЦСКА днес стартира участието си в основната фаза на Лига на конференциите с домакинство на Монако. По тази причина крилото Мохамед Брахими – единственият французин в състава на “червените” – даде интервю пред френското издание Nice Matin, в който разказа за своя отбор.

Мохамед, какво е нивото на българското първенство?

Бих казал, че е на едно ниво с Лига 1. Водещите отбори – тези с най-големи бюджети и богата история, като ЦСКА, Лудогорец или Левски – биха могли да се конкурират успешно във френското първенство. Не казвам, че ще завършат в топ 5 или топ 8, но със сигурност биха могли да се целят в средата на таблицата и да затруднят сериозно някои от отборите там. Може и да греша, но такова е моето мнение. Що се отнася до трите клуба, които споменах, заслужава да се отбележи, че участието в европейските клубни турнири е съвсем различно преживяване в сравнение с вътрешното първенство.

На какво се дължи това?

В психологически план играчите са по-мотивирани. За нас атмосферата е различна – както по отношение на съперниците, с които се изправяме, така и по отношение на цялостната среда и терените, на които играем. Вече цял месец хората по улиците ни говорят за този мач срещу Монако. Питат: „Какво ще стане срещу тях?“. В Лигата на конференциите подхождаме мач за мач – просто се наслаждаваме на преживяването. Участието в Европа е бонус, макар че, предвид историята си, ЦСКА наистина би трябвало да присъства там по-често. Основната ни цел е да спечелим първенството, преследваме тази титла от години.

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Феновете ви са известни със своята пламенност на историческия дом на клуба – стадион „Българска армия“, който в момента е в ремонт. Дали атмосферата е също толкова гореща и на националния стадион, където играете домакинските си срещи за момента?

Надявам се на добра посещаемост и хубаво време, тъй като три четвърти от стадиона са открити. Но ако условията са подходящи, атмосферата може да се окаже изненада за отбора на Монако. Разбира се, все пак това е Монако, но на наш терен може и да имаме шанс. Привържениците ни могат да ни дадат онзи допълнителен заряд. В България живеят 6 милиона души, 2 милиона от които са фенове на ЦСКА – вероятността те да дойдат на мачове в Европа е много по-голяма. Освен това те с нетърпение очакват новия стадион, за да могат най-накрая да си вземат абонаментни карти. Може би ще бъде готов след около три седмици – жалко, че няма да е завършен навреме за мача срещу Монако. В момента феновете ни плащат около двадесет евро за мач на националния стадион, което е доста сериозна сума, като се има предвид, че минималната заплата в страната е едва 600–700 евро. Това е известно бреме за тях.

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Въпреки че прекарахме само няколко дни с него, успяхме да разберем какво изисква от нас: да продължаваме да влагаме усилия, отново и отново. Внесохме голяма интензивност и оказахме сериозен натиск върху противника, особено в момента, в който губехме притежанието на топката. Всеки път, когато те имаха топката, ние ги притискахме здраво, което ги изненада. Затова отбелязахме три гола в рамките на първите 30 минути – макар че един от тях беше отменен, а аз няма да коментирам съдийството (клубът му разкритикува съдийството в официално изявление – бел. ред.). През второто полувреме може би се появи известна умора, което доведе до лек спад в концентрацията при статичните положения. Така допуснахме онези два гола. В определен момент е нормално да има лек физически спад.

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Кои играчи от вашия отбор си заслужава да следим?

Имаме доста силни индивидуални таланти. В защита ми харесва младият български защитник Теодор Иванов, той има голям потенциал да достигне по-високо ниво. Вероятно познавате Жан-Филип Гбамен – миналия сезон той игра за Метц, макар че в неделя отсъстваше заради контузия. В халфовата линия разполагаме със Стефано Сенси, който преди игра за Интер. Той има сходен профил с Джеймс Ето'о; и двамата умеят да пробиват защитните линии с пасовете си и да правят асистенции. Отляво е Лео Перейра – в добрите си дни той може сериозно да затрудни противниковия краен защитник. В атака разполагаме с разнообразни профили. Жоел Цварц – който води нападението в нашата схема 4-2-3-1 и е голмайсторът на българското първенство – притежава мощен удар, напомнящ на Марк Ландърс (герой от анимационния сериал „Капитан Цубаса“ - б.р.). Ако уцели добре топката и тя влезе в очертанията на вратата, почти винаги е гол; Той е безпощаден пред гола. Що се отнася до Йоанис Питас, той е достатъчно универсален, за да играе на всяка от четирите атакуващи позиции, включително като „десетка“.

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Снимки: Sportal.bg