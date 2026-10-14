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Официално: ЦСКА встъпи във владение на "Българска армия"

  • 14 окт 2026 | 18:56
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Официално: ЦСКА встъпи във владение на "Българска армия"

Ръководството на ЦСКА обяви, че е направило последната крачка и армейците официално са стъпили във владение на стадион "Българска армия". Министерството на младежта и спорта и "червените" постигнаха финалното споразумение за съоръжението.

"Скъпи армейци, мечтата ни вече е реалност! С огромна радост ви информираме, че днес бе направена още една важна стъпка и ЦСКА официално встъпи във владение на стадион "Българска армия". Нашият отбор вече ще посреща двубоите си на истинско бижу – гордост за всички наши привърженици и за цяла България. Зад реализирането на тази изключителна цел стоят много усилия, труд и професионализъм.

Преди всичко искаме да благодарим на Министерството на младежта и спорта и на всички държавни институции за отличното взаимодействие и активната им подкрепа. Тяхната помощ изигра важна роля за успешното финализиране на процедурите и сбъдването на мечтата на поколения армейци. С общи усилия успяхме да доведем процеса до край и да се завърнем в нашия обновен дом.

"Това е важна стъпка за развитието на спортната инфраструктура в България и за създаването на съвременни условия за провеждане на футболни срещи", заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов след срещата с представителите на ЦСКА.

ЦСКА поздравява всички свои привърженици и им желае изключителни емоции и невероятни моменти на трибуните на най-модерния стадион в България. Честито, армейци!", написаха от ЦСКА на своя официален профил в социалните мрежи.

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