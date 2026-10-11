ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, мъглата в Бистрица се вдигна

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА

ЦСКА 1948 и ЦСКА играят при 0:0 в мач от 11-ия кръг на efbet Лига.

Час преди двубоя над терена в Бистрица се настани гъста мъгла, но непосредствено преди първия съдийски сигнал тя се вдигна и срещата можеше да започне.

Иначе този сблъсък е дебют на новия треньор на ЦСКА Маркус Гиздол, който не предприе кой знае какви промени в състава спрямо предишните наставници. Единствено Ето'о седна на пейката за сметка на Перейра, което е индикация, че германецът ще разчита на атаки по крилата.

Домакините пък стартираха без двама от тримата национални състезатели на България. Атанас Илиев и Цонев останаха резерви и единствено Русев започна от първата минута.

Първият удар отиде в актива на домакините. Русев намери Диало в наказателното поле след четири минути игра, а таранът шутира от малък ъгъл в аут. Гостите отговориха с удар на Ебонг от границата на пеналта в 10-ата минута, но той се оказа доста неточен.

ЦСКА 1948 - ЦСКА 0:0

ЦСКА 1948: 31. Божев, 96. Гривич, 4. Хофман, 3. Двали, 6. Барбоса, 33. Куеляр, 8. Земземи, 30. Мейер, 11. Русев, 77. Франко, 93. Диало

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 32. Родригес, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 38. Перейра, 7. Ебонг, 8. Сенси, 28. Питас, 10. Цварц

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