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Маркус Гиздол и Бруно Жордао застават пред медиите преди сблъсъка на ЦСКА с Монако
  1. Лига на конференциите
  2. ЦСКА

Шанс за ВИП билети за мача ЦСКА - Монако

  • 14 окт 2026 | 11:53
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Шанс за ВИП билети за мача ЦСКА - Монако

В четвъртък вечерта ЦСКА се завръща в евротурнирите с домакински мач срещу лидера във френската Лига 1 Монако в първия кръг на Лига на конференциите. Съперникът е знаков - през 80-те години славният тим на „червените“ на два пъти елиминира „монегаските“ в паметни двубои.

По повод историческия сблъсък на Националния стадион, водещият български букмейкър, генералeн спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, предоставя на регистрираните клиенти на своя сайт и мобилно приложение три двойни билета за ВИП места в сектор „А“ за срещата с Монако.

Кампанията продължава до 20:00 часа на 14 октомври. Тримата спечелили ще бъдат изтеглени на случаен принцип същата вечер, като те могат да заведат на стадион „Васил Левски“ любим човек.

Изискването към клиентите на букмейкъра за участие в кампанията е да постигнат определена игрална активност на сайта, като според правилата се признават неограничен брой единични прогнози за футболни мачове на живо. Важат както печелившите, така и губещите прогнози.

Успехът на всеки клиент се измерва на специална страница на сайта на оператора, където в зависимост от участието на клиента се „запълва“ изображение на билет. Клиент със запълнен виртуален билет ще участва в теглене за два VIP билета.

Всички правила и условия за предложението са публикувани на сайта на букмейкъра.

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