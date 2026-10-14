Рууни и Карагър разкритикуваха Мартинес след острите му думи срещу ръководството на Ман Юнайтед

Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес попадна под силен обстрел от футболните анализатори Джейми Карагър и Уейн Рууни след изненадващо острите си коментари към ръководните фактори в клуба. Аржентинският национал изрази открито недоволство от трансферната политика на „червените дяволи“ непосредствено след поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

Лисандро Мартинес разкритикува остро трансферната политика на Юнайтед след провала в Мадрид

След края на двубоя Мартинес, чийто договор изтича в края на настоящата кампания, посочи директно техническия директор Джейсън Уилкокс и заяви, че е очаквал много повече от хората по високите етажи. През лятото Манчестър Юнайтед похарчи 155 милиона паунда за четири основни попълнения след класирането си на трето място във Висшата лига, но според бранителя съставът е останал без достатъчно опции на левия бек и в предни позиции.

‘They never talk about their own positions, he never means CB, he means other positions on the pitch, how do the players that came in the summer feel?’ ‘I think he’s out of order.’ Jamie Carragher on Lisandro Martinez’s comments… https://t.co/r3nT6DXoiu — george (@StokeyyG2) October 13, 2026

Бившият защитник на Ливърпул и настоящ анализатор на Sky Sports Джейми Карагър определи изказването на Мартинес като "неприемливо" и "ужасно", заявявайки пред CBS Sports, че футболистът трябва да обърне внимание на собственото си представяне.

„Това не помага на никого и ще се превърне във водеща тема за дни напред. Всеки фен обича да критикува ръководството, така че привържениците на Юнайтед вероятно ще харесат тези думи, но моментът за подобно изказване е изключително неподходящ. Лисандро е добър играч и световен шампион, но началото на неговия сезон е ужасно и той няма право да говори така точно сега“, категоричен бе Карагър.

Той добави, че предишната кампания далеч не е била перфектна, припомняйки, че тогавашният мениджър бе уволнен, а отпаданията от турнирите за купите са дошли твърде рано.

Wayne Rooney has strongly criticised Lisandro Martinez for attacking Manchester United’s owners in the wake of the 2-0 loss to Athletico Madrid. Rooney, speaking on @primevideosport, said it’s “disrespectful” because by saying the squad isn’t good enough he’s throwing his own teammates under the bus. He said he himself had to apologise to his own teammates for doing something similar when he was at the club. “It’s disrespectful to his teammates. I can speak from experience of what he’s just done. It is very disrespectful. There’s a lot of young players in that dressing room as well that are looking for some guidance from experienced players and that hadn’t helped.” I can see where Wayne’s coming from, but we all know the team is nowhere near good enough. We’re all grown up and can see what Martinez is saying. I think he’s right to call out the owners and those running the show. They’re the reason the club is where it is right now, and nothing will fundamentally change until the whole lot are gone. — J Stewart (@triffic_stuff_) October 13, 2026

Бившият капитан и легенда на „червените дяволи“ Уейн Рууни също изрази несъгласие с публичната позиция на защитника. Макар да призна, че клубът действително се нуждае от нови качествени попълнения в защита и атака, Рууни подчерта, че тези въпроси трябва да останат вътре в съблекалнята. Според него подобно поведение показва неуважение към съотборниците, а колебливата форма на самия Мартинес от началото на сезона прави думите му още по-неуместни.

„Изглежда, че зад тези думи стои личен план. Той просто е искал да ги изрече, тъй като казаното изобщо не отразява представянето на терена, а според мен отборът игра значително по-добре“, гласи коментарът на Рууни относно спорните публични изяви.

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„Подобно поведение демонстрира неуважение към останалите в състава. С думите си, че отборът не е достатъчно добър, той на практика пренебрегва и подценява съотборниците си. Единствено Бруно Фернандеш има правото на подобни коментари в качеството си на капитан. Но дори и тогава, ако има някакви проблеми – каквито винаги се случват – те трябва да се изглаждат при закрити врата", добави легендата на Манчестър Юнайтед.

„Играчите трябва да разговарят с мениджъра, а наставникът – с ръководството. Това интервю с нищо няма да помогне на клуба в деликатния момент, в който се намира. Подобни думи единствено ще създадат излишен шум. Остава впечатлението, че футболистите са недоволни, не се чувстват спокойни и нямат доверие един към друг. Това по никакъв начин няма да помогне на състава", завърши Рууни.

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Снимки: Gettyimages