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Рууни и Карагър разкритикуваха Мартинес след острите му думи срещу ръководството на Ман Юнайтед

  • 14 окт 2026 | 11:06
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Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес попадна под силен обстрел от футболните анализатори Джейми Карагър и Уейн Рууни след изненадващо острите си коментари към ръководните фактори в клуба. Аржентинският национал изрази открито недоволство от трансферната политика на „червените дяволи“ непосредствено след поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

Лисандро Мартинес разкритикува остро трансферната политика на Юнайтед след провала в Мадрид
Лисандро Мартинес разкритикува остро трансферната политика на Юнайтед след провала в Мадрид

След края на двубоя Мартинес, чийто договор изтича в края на настоящата кампания, посочи директно техническия директор Джейсън Уилкокс и заяви, че е очаквал много повече от хората по високите етажи. През лятото Манчестър Юнайтед похарчи 155 милиона паунда за четири основни попълнения след класирането си на трето място във Висшата лига, но според бранителя съставът е останал без достатъчно опции на левия бек и в предни позиции.

Бившият защитник на Ливърпул и настоящ анализатор на Sky Sports Джейми Карагър определи изказването на Мартинес като "неприемливо" и "ужасно", заявявайки пред CBS Sports, че футболистът трябва да обърне внимание на собственото си представяне.

„Това не помага на никого и ще се превърне във водеща тема за дни напред. Всеки фен обича да критикува ръководството, така че привържениците на Юнайтед вероятно ще харесат тези думи, но моментът за подобно изказване е изключително неподходящ. Лисандро е добър играч и световен шампион, но началото на неговия сезон е ужасно и той няма право да говори така точно сега“, категоричен бе Карагър.

Той добави, че предишната кампания далеч не е била перфектна, припомняйки, че тогавашният мениджър бе уволнен, а отпаданията от турнирите за купите са дошли твърде рано.

Бившият капитан и легенда на „червените дяволи“ Уейн Рууни също изрази несъгласие с публичната позиция на защитника. Макар да призна, че клубът действително се нуждае от нови качествени попълнения в защита и атака, Рууни подчерта, че тези въпроси трябва да останат вътре в съблекалнята. Според него подобно поведение показва неуважение към съотборниците, а колебливата форма на самия Мартинес от началото на сезона прави думите му още по-неуместни.

„Изглежда, че зад тези думи стои личен план. Той просто е искал да ги изрече, тъй като казаното изобщо не отразява представянето на терена, а според мен отборът игра значително по-добре“, гласи коментарът на Рууни относно спорните публични изяви.

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„Подобно поведение демонстрира неуважение към останалите в състава. С думите си, че отборът не е достатъчно добър, той на практика пренебрегва и подценява съотборниците си. Единствено Бруно Фернандеш има правото на подобни коментари в качеството си на капитан. Но дори и тогава, ако има някакви проблеми – каквито винаги се случват – те трябва да се изглаждат при закрити врата", добави легендата на Манчестър Юнайтед.

„Играчите трябва да разговарят с мениджъра, а наставникът – с ръководството. Това интервю с нищо няма да помогне на клуба в деликатния момент, в който се намира. Подобни думи единствено ще създадат излишен шум. Остава впечатлението, че футболистите са недоволни, не се чувстват спокойни и нямат доверие един към друг. Това по никакъв начин няма да помогне на състава", завърши Рууни.

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Снимки: Gettyimages

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