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Карик избухна срещу съдийството

  • 14 окт 2026 | 06:46
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик изрази разочарованието си след загубата от Атлетико и не скри несъгласието си с изгонването на защитника Лени Йоро. Младият бранител получи директен червен картон в 74-ата минута след спорно съприкосновение с Джонатан Дейвид.

„Не смятам, че това беше ситуация за червен картон. Категорично не съм съгласен с това отсъждане — действието не беше на висока скорост, а самото избутване бе изключително леко. Започнахме двубоя слабо и това направи задачата ни още по-сложна. Въпреки всичко имахме две отлични възможности да изравним и с напредването на срещата показвахме по-добра игра, но това изгонване даде огромно отражение върху крайния изход“, коментира наставникът.

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Карик отхвърли критиките за липса на увереност в предни позиции и защити офанзивните си футболисти.

„Пропуските са част от играта и отговорността не пада само върху отделни фигури. Важното е да продължаваме да създаваме шансове и едновременно с това да бъдем по-стабилни в защита. След като получихме ранен гол, реагирахме адекватно, контролирахме отделни фази и се озовахме очи в очи с противниковия вратар няколко пъти в един наистина труден мач. Направихме добри неща, макар че оставихме и празни пространства на съперника“, каза Карик

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Специалистът бе запитан и за думите на Лисандро, според когото клубът не е инвестирал достатъчно в нови попълнения през лятото. Карик предпочете да не задълбочава напрежението.

„Не съм гледал интервюто, но това са чисти емоции под влияние на разочарованието от резултата. Сега не е времето да се обсъждат такива въпроси. Най-важното е да се изправим на крака. Не поставям под съмнение неговото желание за победа. Когато резултатите не са добри, е нормално да има проблеми за изчистване, но волята за работа е налице.

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Гласовете на критиката се чуват, но вътре в отбора има страст за работа, развитие и израстване. Запазваме позитивна нагласа. Днес не успяхме, защото мачът бе тежък, а ранното изоставане ни принуди да догонваме през цялото време. Предстоящият двубой през уикенда е прекрасен повод всички да гребем в една посока“, завърши треньорът на Манчестър Юнайтед.

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