Диего Симеоне: Моментът беше изключително труден за всички заради значението на Коке за отбора

Старши треньорът на Атлетико Диего Симеоне говори пред медиите след победата на своя тим с 2:0 срещу Манчестър Юнайтед в срещата от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига. Специалистът коментира емоционалния момент около капитана Коке, представянето на новите попълнения и ключовите детайли от двубоя. Наставникът не скри, че загубата на близък от семейството на капитана е повлияла силно на атмосферата в състава.

„С оглед на авторитета и важността, която Коке има за клуба, моментът бе много тежък за абсолютно всички. Той има страхотно семейство, което го подкрепя, а ние сме изцяло до него в този скръбен ден. С хората, които го обичат, той ще преодолее това изпитание. Момчетата показаха страхотна чувствителност, като вдигнаха фланелката му, за да му посветят мача“, започна Симеоне.

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Симеоне отчете и все по-добрата форма на Хулиан Алваре, както и връзката му с привържениците.

„Публиката винаги откликва на това, което футболистите дават на терена. Хулиан се раздава максимално – показа го срещу Алавес, днес отново бе близо до попадение и все повече се превръща в играча, когото феновете на Атлетико искат да виждат“, сподели аржентинският специалист след края на мача.

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Запитан за конкуренцията в предни позиции между Хулиан и Джонатан Дейвид, треньорът подчерта, че двамата могат да действат и в тандем. По думите му високата вътрешна конкуренция винаги е била в основата на спечелените трофеи и големите успехи на клуба. Наставникът обърна специално внимание и на младите таланти и ротацията в състава.

„Опитваме се да дозираме внимателно натоварването на Бариос. Той става все по-силен с всеки изминал ден. Бих искал да го използвам по 90 минути, но трябва да го съхраним, за да бъде в оптимална форма през целия сезон. Радвам се, че отбеляза след отлична контраатака, защото този гол му беше нужен за увереност. Кардозо също се намира в прекрасен период – влезе на високо ниво още срещу Реал и показва точно това, заради което бе привлечен. Мортен също се включи силно, което ни дава ценни алтернативи“, обясни Симеоне.

Специалистът отличи и Лукман, който се разписа след спечелена отбита топка.

„Той е изключително важен за нас, притежава отличен дрибъл един на един и нюх към гола. Днес показа усет, реагира на рикошета и реализира в мач, в който победата бе задължителна“, каза още Симеоне.

Анализирайки сблъсъка срещу Юнайтед, Симеоне изрази задоволство от тактическото провеждане на срещата.

„Започнахме уверено и с доза късмет. Бяхме наясно, че съперникът ще ни пресира високо, но успяхме да пренесем играта в зоните, където можехме да ги нараним – по фланговете до опорните им халфове. И двата отбора имаха своите шансове, но в цялостния контекст ние бяхме по-добрият тим, задържахме повече топката, създадохме повече положения и непрекъснато търсехме развитие в атака“, отговори Симеоне.

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Треньорът не спести похвали и за Кути Ромеро.

„Искахме Кути още преди две години, но се наложи да изчакаме. Той е различен тип играч – притежава йерархия, характер и лидерски качества, които или ги носиш в себе си, или не. Той ги има и респектира всички с изявите си“, добави Симеоне.

В заключение Симеоне засегна отменения гол заради игра с ръка на Йоренте и баланса в отбрана.

„Понякога тълкуването на правилата е трудно за разбиране, но щом съдиите са решили така, трябва да го приемем. Сега бележим много повече попадения спрямо миналия сезон, което улеснява контрола върху мачовете, но все още имаме работа за подобряване на дефанзивния баланс“, завърши Симеоне.

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