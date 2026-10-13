Рууни призова Карик да извади Бруно от състава на Ман Юнайтед

Уейн Рууни предупреди Майкъл Карик, че нарастващото разочарование на Бруно Фернандеш може да се превърне в сериозен проблем за Манчестър Юнайтед. Португалският капитан видимо показа недоволството си след равенството 1:1 с Тотнъм, а трудният старт на сезона засилва напрежението на „Олд Трафорд“. „Червените дяволи“ имат само една победа в първите си шест мача от Премиър лийг

Бруно Фернандеш не успя да скрие разочарованието си след поредния провал на Ман Юнайтед

„Той е изтощен от ситуацията. Наистина мисля, че изглежда така, сякаш си казва: „Ето, отново се случва същото“. Получава индивидуално признание за представянето си, за асистенциите си и за това, че носи отбора на гърба си, но понякога просто трябва да бъде изваден от тази роля“, коментира бившият нападател на Юнайтед.

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Рууни смята, че Карик трябва да обмисли промени в халфовата линия, включително да върне Фернандеш по-назад или временно да го остави извън състава, за да освежи отбора. „Не можеш сам да се извадиш от игра, но понякога някой трябва да го направи, за да си поемеш въздух. Виждам как напрежението се натрупва и ако това продължи, може да се стигне до избухване. Той не се страхува да изразява мнението си“, предупреди Рууни.



Според него Юнайтед трябва да заложи на по-солидна средна линия, тъй като в момента отборът отстъпва на съперниците си както в движението по терена, така и в контрола върху играта. Рууни предложи Карик да използва трима полузащитници, които да осигурят по-добра защита пред отбраната.

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Снимки: Gettyimages