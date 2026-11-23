Атлетико не остави шанс на Хетафе, Диего Симеоне влезе в историята

Атлетико (Мадрид) постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Хетафе в среща от 13-ия кръг на Ла Лига. Успехът е исторически за старши треньора на "дюшекчиите" Диего Симеоне, който се превърна в наставника с най-много победи в историята на испанското първенство.

Аржентинският специалист вече има 345 успеха в Ла Лига, с което изпревари легендарния Луис Арагонес, останал с 344. Забележителното е, че Симеоне постигна рекорда само с един клуб – Атлетико, като му бяха необходими 567 шампионатни двубоя.

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Diego Simeone has broken the record for the MOST wins by a manager in La Liga history! ✅ He has reached 345 victories in just 567 league matches with Atlético Madrid! A phenomenal achievement. 👏 https://t.co/IzEXppxYZZ — EuroFoot (@eurofootcom) November 22, 2026

Мадридчани започнаха отлично срещата на „Колисеум Алфонсо Перес“ и откриха резултата още в 10-ата минута. Хулиан Алварес подаде към Алекс Баена, който с мощен удар извън наказателното поле не остави шансове на вратаря Давид Сория.



Попадението даде допълнително самочувствие на гостите, които продължиха да създават опасности. Сория на няколко пъти предотврати втори гол, като се намеси успешно срещу Алварес, Давид Ханцко и Робин Льо Норман.

В 30-ата минута обаче Атлетико удвои преднината си. Алварес изпълни ъглов удар, вратарят на домакините не успя да избие топката, а Джони Кардосо се възползва от ситуацията и отблизо направи резултата 2:0.

След почивката футболистите на Симеоне намалиха темпото, но продължиха да контролират срещата. Хетафе опита да реагира с промени в състава, но така и не успя да създаде достатъчно сериозни проблеми пред Ян Облак. В заключителните минути Александър Сьорлот спечели дузпа за гостите, а Алехандро Грималдо реализира от бялата точка и оформи крайното 3:0.

Така Атлетико се завърна на победния път след поражението от Барселона в предишния кръг. "Лос колчонерос" събраха 31 точки и се утвърдиха на третото място, като изостават с две от Реал Мадрид и с пет от лидера Барселона.

Хетафе се намира непосредствено над зоната на изпадащите с 12 точки и само 8 отбелязани гола в 13 мача.

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Снимки: Gettyimages