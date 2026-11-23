Сари: Не за първи път показваме характер

Старши треньорът на Аталанта Маурицио Сари отдаде дължимото на силния дух на своите футболисти, които успяха да се върнат от изоставане с 2:4 и да измъкнат драматично равенство 4:4 срещу шампиона Интер. "Бергамаските" се оказаха главни действащи лица и в двата спиращи дъха мача с резултат 4:4 в Серия "А" през настоящата кампания, след като на 25 октомври завършиха при същия резултат и срещу състава на Фрозиноне.

„Този отбор започва да изгражда своите силни страни, а първата от тях е характерът. Това не е първият случай, в който наваксваме пасив, а освен това в последно време бележим и доста повече попадения. За съжаление, все още страдаме от сериозна слабост - несигурността в отбрана, заради която допускаме твърде много голове. Въпреки това, забелязвам известен прогрес", заяви Сари.

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„Преминахме през много контузии, които не ни позволиха да избистрим постоянен дефанзивен състав. Сгъстеният график също оказва влияние, тъй като нямаме достатъчно време в тренировъчния процес да отработваме синхрона в защита“, подчерта опитният специалист.

„Ако в Аталанта искат наставник, който да изисква персонално маркиране от защитниците, ще трябва да наемат някой друг. Никога не съм практикувал това и, честно казано, нямам никакво намерение да го правя в бъдеще", подчерта Сари.

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Белгийският национал Шарле Де Кетеларе беше избран за най-добър играч на срещата, с което си заслужи и специални похвали от треньора на Аталанта.

„Последните му изяви при нас бяха отлични, а той пренесе това представяне и с екипа на Белгия. Шарле се намира в превъзходна форма вече повече от месец - физически е много мощен, притежава изключителна техника и огромен потенциал. В кариерата му се наблюдават известни колебания и върхове и спадове, но работим упорито, за да ги сведем до минимум. Тренирал съм редица таланти, но малцина от тях притежават неговия потенциал“, сподели Сари.

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Снимки: Imago